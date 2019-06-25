Столтенберг заявил о росте оборонных расходов стран НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные расходы стран — членов альянса, за исключением США, выросли на 3,9% в 2019 году.
Столтенберг заявил о росте оборонных расходов стран НАТО
  • Reuters

«Сегодня мы впервые публикуем данные по оборонным расходам государств НАТО на 2019 год. Я рад сообщить, что реальное увеличение расходов в 2019 году в европейских странах НАТО и Канаде составляет 3,9%. В этом году военные бюджеты по меньшей мере восьми государств НАТО достигнут отметки в 2% ВВП», — цитирует его ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Германию увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП, мотивировав это тем, что НАТО является важным инструментом для «устрашения России».

В апреле американский президент Дональд Трамп заявлял, что США не исключают, что будут добиваться от своих союзников по НАТО выделения на оборону более 2% ВВП.

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