В Госдуме заявили о важности договора СНВ-III

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал в беседе с RT о важности продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

По словам парламентария, это «очень важный» документ, который ограничивает гонку вооружений.

«Есть хоть какая-то юридическая база, на которую мы можем опираться. Если этого договора не будет, то, действительно, любые государства могут заниматься гонкой вооружений и юридически нельзя будет эти государства каким-то образом ограничить», — пояснил Шерин.

Депутат подчеркнул, что американская сторона должна быть заинтересована в продлении СНВ-III «ни больше и ни меньше», чем российская.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия вплоть до конца года готова продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).