Лавров рассказал о предложении Трампу продлить СНВ-III

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом подтвердил предложение Москвы Вашингтону о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) до конца 2019 года.

«Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы этот договор был продлён, причем принять решение о таком продлении мы считаем важным чем раньше, тем лучше, уже до конца этого года, как недавно предложил президент России Владимир Путин», — заявил Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, особое внимание на встрече было уделено «стратегической стабильности, положению дел в сфере контроля над вооружениями и нераспространения».

Он отметил, что Москва предложила Вашингтону любые варианты продления договора.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что формат договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) требуется расширить с учётом современных вызовов и развития вооружений и привлечь к участию в нём Китай.