Помпео призвал расширить СНВ-III для ответа на современные угрозы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что формат договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) требуется расширить с учётом современных вызовов и развития вооружений и привлечь к участию в нём Китай.

«Это договор, который был заключён много лет назад, когда был другой баланс сил между великими державами, другие типы вооружений, угрозы были иные... Сегодня угроза стратегической стабильности не только бомбардировщики, подлодки или ракеты, есть другие методы, которыми можно приводить к разбалансированию стабильности», — отметил Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, необходимо при участии Китая «создать систему договоров, обеспечивающих стратегическую стабильность».

«Мы говорим о разработке системы условий, которая обеспечивает стабильность для людей в США, России, людей во всём мире. И требуется хороший стратегический диалог», — подчеркнул он.

Ранее замминистра обороны США Джон Руд объяснил нежелание Вашингтона в ближайшее время продлевать СНВ-III стремлением заключить более широкое соглашение по контролю над вооружениями с участием КНР.