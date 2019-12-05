В Пентагоне объяснили затягивание вопроса по продлению СНВ-III

У сторон СНВ-III ещё есть время на то, чтобы попытаться расширить соглашение, поэтому Соединённые Штаты не стали бы продлевать его в настоящее время, считает замглавы Пентагона Джон Руд.

«Если бы США согласились продлить соглашение сейчас, то это бы сократило возможности для включения России и Китая в переговоры по расширению соглашения», — сказал он во время слушаний в сенате.

По его словам, у сторон ещё есть время до февраля 2021 года, а для продления существующего договора не понадобится много усилий, нужно будет «лишь договориться о временном периоде действия».

Ранее Руд заявил, что говорить о предстоящей гибели СНВ-III преждевременно.

В октябре президент России Владимир Путин отметил, что Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений является последним инструментом ограничения гонки вооружений.