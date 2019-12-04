В Пентагоне считают преждевременным говорить о гибели ДСНВ

Короткая ссылка
Говорить о предстоящей гибели Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) преждевременно, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

«Мне кажется, преждевременно говорить о конце договора. Президент выдвигает, и вы, вероятно, за этим следите, предложение о проведении трёхсторонних обсуждений», — приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что речь идёт о переговорах с Россией и Китаем относительно замены соглашения, выработке более крупного договора, ограничивающего рост арсеналов.

Руд высоко оценил инспекционный режим ДСНВ и подчеркнул, что время на продление срока его действия или подготовку какого-то соглашения на замену ещё есть.

Ранее в Госдепартаменте также не исключили продления СНВ-III.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Как отмечал президент России Владимир Путин, этот договор является последним инструментом ограничения гонки вооружений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить