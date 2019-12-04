В Пентагоне считают преждевременным говорить о гибели ДСНВ

Говорить о предстоящей гибели Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) преждевременно, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

«Мне кажется, преждевременно говорить о конце договора. Президент выдвигает, и вы, вероятно, за этим следите, предложение о проведении трёхсторонних обсуждений», — приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что речь идёт о переговорах с Россией и Китаем относительно замены соглашения, выработке более крупного договора, ограничивающего рост арсеналов.

Руд высоко оценил инспекционный режим ДСНВ и подчеркнул, что время на продление срока его действия или подготовку какого-то соглашения на замену ещё есть.

Ранее в Госдепартаменте также не исключили продления СНВ-III.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Как отмечал президент России Владимир Путин, этот договор является последним инструментом ограничения гонки вооружений.