Китайское прикрытие: почему США не спешат продлевать СНВ-III

Соединённые Штаты не хотят в ближайшее время продлевать СНВ-III, так как надеются заключить более широкое соглашение по контролю над вооружениями с участием Китая. Об этом заявил замминистра обороны США Джон Руд. При этом ранее Пекин отмечал, что в такой сделке не заинтересован, поскольку его ядерный арсенал сильно уступает по мощи американскому и российскому. Между тем как союзники Вашингтона по НАТО, так и ряд политических сил внутри Соединённых Штатов поддерживают продление договора. Эксперты указывают, что подключение китайской стороны к переговорам — фактически невыполнимое условие, которым США прикрывают своё намерение разрушить СНВ-III.

Продление договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) Россией и США в данный момент может помешать созданию более широкого соглашения с участием Китая. Такое мнение озвучил замглавы Пентагона Джон Руд.

«Если бы США согласились продлить договор сейчас, это могло бы снизить вероятность того, что мы сумеем убедить Россию и Китай начать переговоры по более широкому соглашению», — отметил он.

Чиновник пояснил, что у сторон ещё есть время на переговоры, поскольку действие СНВ-III истекает в феврале 2021 года.

«А по условиям договора он может быть продлён по обоюдному согласию сторон. Новые переговоры по элементам договора не требуются, достаточно договориться о сроке — от нуля до пяти лет — для продления по обоюдному согласию», — сообщил Руд.

Взаимные ограничения

Как ранее заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер на слушаниях в комитете по иностранным делам в нижней палате конгресса США, альянс вместе с союзниками Штатов в азиатском регионе выступает за продление СНВ-III.

«Союзники по НАТО, а также наши союзники в Азии поддерживают продление ДСНВ», — подчеркнула она, добавив, что продление соглашения важно с точки зрения национальной безопасности США.

Роуз Геттемюллер

© Ints Kalnins/Reuters

Похожего мнения придерживается и бывший председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США адмирал Майкл Маллен. Он заявил, что продление СНВ-III на пять лет позволит и Москве, и Вашингтону сохранить взаимные преимущества и стабильность.

Выступая на слушаниях, адмирал отметил, что идея подключения к договору новых участников может иметь больше шансов на успех, если база в виде действующего между США и Россией договора останется в силе.

«Жизненно важно вести диалог о стратегической стабильности с Китаем... и закладывать основу для будущих мер по контролю над вооружениями, но было бы безусловной ошибкой пожертвовать преимуществами, которые дают национальной безопасности взаимные ограничения с Россией, ради маловероятного в ближайшем будущем соглашения о контроле над вооружениями с Китаем», — подчеркнул Маллен.

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Это не первый призыв продлить соглашение, звучащий со стороны американских политиков. В конце октября глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель и сенатор Роберт Менендес (оба представляют Демпартию) направили госсекретарю США Майклу Помпео письмо с призывом приложить усилия для сохранения договора.

«Мы настоятельно призываем администрацию... приложить все усилия, чтобы за 16 месяцев, оставшиеся до истечения срока действия нынешнего договора (СНВ-III.— RT), добиться его продления, гарантируя тем самым дальнейшую стратегическую стабильность в отношениях между США и Россией», — говорилось в их обращении.

Сейчас США и Россия являются участниками подписанного президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой договора СНВ-III. Страны обязались в течение семи лет сократить количество ядерных боезарядов до 1550 единиц, а общее число развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. При этом в неразвёрнутом виде стороны имеют возможность хранить ещё по 100 носителей.

Действие договора истекает в 2021 году. По его условиям, стороны могут продлить соглашение ещё на пять лет. Для этого Москва и Вашингтон должны уже сейчас приступить к переговорам, но американская администрация колеблется. Как заявили в начале 2019 года в Белом доме, Штаты «привержены» действующему договору СНВ-III, но пока не приняли решения о его продлении.

Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III

kremlin.ru

Китайский мотив

Глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на включении в договор Китая в качестве нового участника, несмотря на то что в Пекине скептически оценивают эту идею.

Комментируя в начале ноября вопрос об истечении срока действия СНВ-III, Трамп заявил, что Вашингтон хотел бы заключить соглашение с Москвой, Пекином и, возможно, другими странами.

«Мы занимаемся вопросом контроля над вооружениями прямо сейчас. Работаем с Китаем, с Россией. И, по-моему, и Пекин, и Москва в этой работе заинтересованы — особенно в том, что касается ядерного оружия. Речь идёт о чём-то вроде крупного соглашения в сфере контроля над вооружениями с участием России, Китая и, возможно, не только их», — сказал он на брифинге 4 ноября.

Армия КНР

globallookpress.com

© Wang Ye/Xinhua

Однако власти КНР не намерены участвовать в подобном соглашении. Как заявил в ноябре 2019 года глава Департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун, Пекин не уклоняется от ответственности и готов сокращать ядерные арсеналы, но до «честных уровней».

«Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к процессу. Однако нереалистично ожидать, что Китай присоединится к так называемым трёхсторонним переговорам», — заявил китайский дипломат на IV Московской конференции по нераспространению.

Напомним, сегодня в «ядерный клуб» официально входят Россия, США, КНР, Индия, Пакистан, Франция и Великобритания. Кроме того, в экспертной среде есть мнение о наличии ядерного оружия у Израиля, а власти КНДР сами ранее открыто объявили о создании атомной бомбы.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, на долю США и России приходится 90% всех ядерных арсеналов. Остальные участники ядерного клуба заметно отстают от Москвы и Вашингтона: Великобритания располагает 120 развёрнутыми боеголовками, а Франция — 280.

Точными данными по количеству ядерных боеголовок на вооружении у Китая эксперты не обладают и опираются на приблизительные оценки. Считается, что сегодня китайские военные могут иметь в распоряжении около 290 ядерных боезарядов.

Reuters

По словам старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, сейчас КНР располагает небольшими ядерными силами, но наращивает их.

«Пекин уже добился больших успехов в создании новых средств доставки ядерного оружия. На этом фоне американцы хотят вовлечь его в диалог. Но китайцам это невыгодно, поскольку на данный момент их ядерные арсеналы намного меньше американских и российских. Скорее всего, США, выдвигая такое требование, на самом деле не хотят сохранять этот договор и лишь ищут повод, чтобы его похоронить», — предположил эксперт в беседе с RT.

«Не хотят терять преимущество»

Москва предлагает Вашингтону не затягивать с переговорами по продлению СНВ-III. Как отметил 5 декабря российский президент Владимир Путин, Россия готова продлить соглашение уже до конца текущего года.

«Все наши предложения на столе по продлению этого договора. Никакой реакции пока мы от партнёров не получили. В этой связи хочу ещё раз подтвердить позицию России: Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-III», — отметил Путин, выступая на совещании по развитию ВМФ России.

По мнению экспертов, к переговорам логичнее было бы подключить Францию и Великобританию, чьи ядерные арсеналы, по сути, дополняют американский, поскольку эти страны входят в НАТО.

«Арсеналы Великобритании и Франции, по сути, являются добавкой к американскому ядерному потенциалу. Есть гораздо больше оснований подключить к переговорам эти европейские страны, а не Китай, но американцы не хотят терять подобное преимущество», — считает Кашин.

По его словам, если договор СНВ не будет продлён, это откроет перспективы для «непредсказуемой гонки вооружений», в чём НАТО не заинтересован.

«Но развитие ситуации зависит сейчас только от США», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Перспектива отказа от СНВ беспокоит всех, но вряд ли следует сейчас ждать существенных подвижек в переговорах. Во время предвыборной кампании такой диалог невыгоден Трампу. Он будет и дальше выставлять заведомо невыполнимые условия вроде присоединения к договору КНР», — подытожил эксперт в интервью RT.