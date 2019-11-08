«Идея Трампа не устраивает практически всем»: почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении

Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III. Такую позицию КНР объясняет тем, что на данный момент ядерные арсеналы других стран, главным образом американские и российские, намного превосходят китайские. В Пекине полагают, что для заключения новой многосторонней сделки с участием КНР остальные ядерные державы должны сначала сократить свои вооружения до уровня Китая. По мнению аналитиков, Белый дом, возможно, и не рассчитывает на согласие Пекина, а просто хочет возложить на Китай ответственность за планируемую Вашингтоном ликвидацию системы договоров, ограничивающих распространение ядерного оружия.

Китай не собирается присоединяться к переговорам по ядерному разоружению, которые ведут США и Россия. Об этом заявил директор Департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.

«Китай отнюдь не уклоняется от выполнения собственных обязанностей, Китай не уклоняется от ответственности. Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных уровней. Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к процессу. Однако нереалистично ожидать, что Китай присоединится к так называемым трёхсторонним переговорам», — заявил он на IV Московской конференции по нераспространению.

Ранее идею подключить КНР к российско-американскому диалогу по разоружению высказывал Дональд Трамп.

«Мы занимаемся вопросом контроля над вооружениями прямо сейчас. Работаем с Китаем, с Россией. И, по-моему, и он и она в этой работе заинтересованы — особенно, в том, что касается ядерного оружия. Речь идёт о чём-то вроде крупного соглашения в сфере контроля над вооружениями с участием России, Китая и, возможно, не только их», — сказал на брифинге 4 ноября президент США.

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Так Трамп прокомментировал окончание срока действия в феврале 2021 года российско-американского Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), которым предусмотрено снижение числа ядерных боезарядов и их носителей.

На следующий день после брифинга президента США глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ побеседовали в режиме видеоконференции. В коммюнике американского оборонного ведомства беседа названа «откровенной». Эстер и Вэй Фэнхэ уделили «особое внимание вопросам стабильности, честного и открытого обмена информацией, а также укрепления сотрудничества в областях, представляющих общий интерес», подчёркивают в Пентагоне.

На IV Московской конференции по нераспространению Фу Цун рассказал, что уже в этом декабре состоится новая встреча представителей Вашингтона и Пекина, которая будет посвящена вопросам ядерной безопасности.

Он также подчеркнул, что Китай выступает за продление действия СНВ-III после 2021 года. Аналогичной точки зрения придерживается и Россия. В частности, в октябре эту позицию озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сейчас у нас на повестке дня продление действия соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы считаем, что это последний камень, оставшийся в системе международной безопасности. Настроены на то, чтобы его продлить», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Китайский интерес

Отказ Китая присоединиться к инициативе является закономерным и соответствует стратегической линии Пекина по вопросу о ядерном разоружении, говорят эксперты.

«Идея Трампа не устраивает КНР практически всем. Китайцы не собираются участвовать ни в каких переговорах, пока Россия и США не сократят свои арсеналы до сравнимого с Китаем уровня», — сказал RT старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Эксперт отметил, что Фу Цун изложил принципиальную позицию, которой китайские власти придерживаются много лет.

«Эта позиция проста: ранее взятые на себя обязательства по нераспространению ядерного оружия соблюдаем, а всё, что сверх этого — только, когда ядерные арсеналы США, России и Китая станут сопоставимыми. Правда, размер своего ядерного арсенала КНР как не раскрывала, так и не раскрывает», — говорит эксперт.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов полагает, что официальный Пекин имеет веские основания отвергнуть призыв Трампа подключиться к российско-американским переговорам по ядерному разоружению.

«На долю США и России приходится 90% всего мирового арсенала ядерного оружия. У Москвы и Вашингтона счёт ядерных боеголовок идёт на тысячи, а у Китая их 200, максимум, 250. Для сравнения: у Индии, с которой у США сейчас отношения на подъёме, есть более 120 ядерных боеголовок. У Израиля, традиционного союзника Вашингтона, имеется минимум 80 ядерных боеголовок, а может и больше. Однако Трамп чётко назвал только два государства, с которыми должен быть заключён всеобъемлющий договор по разоружению: Китай и Россия», — сказал эксперт в беседе с RT.

«Естественно, в Пекине не могут не задаваться вопросами, почему такая избирательность: не связано ли предложение Трампа с его курсом на противодействие КНР», — подчеркнул он.

Коновалов напоминает, что президент США никогда не скрывал, что считает КНР главным геополитическим соперником своей страны. Недавно эту позицию Белого дома ещё раз озвучил госсекретарь США Майк Помпео. Выступая в Нью-Йорке, он обвинил Компартию Китая в стремлении к доминированию в мире.

Мотивы Вашингтона

По мнению Василия Кашина, предлагая Китаю присоединиться к процессу ядерного разоружения, Трамп преследовал две цели.

Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

«Во-первых, если КНР ответит согласием, это будет соответствовать интересам США. Китай сейчас вступил в фазу быстрого роста своих стратегически ядерных сил. У страны крупные успехи в создании новых образцов вооружений, и количественно китайские арсеналы тоже растут. Американцы хотели бы этот процесс ограничить. Во-вторых, если КНР отвечает отказом — а именно это и произошло — Вашингтон тоже остаётся в выигрыше. По крайней мере, он теперь может при случае возложить на китайскую сторону политическую ответственность за развал существующей системы контроля над вооружениями», — говорит эксперт.

Коновалов напоминает, что администрация Трампа уже разрушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Под вопрос также поставлено будущее Договора об открытом небе.

«Не ясна судьба и СНВ-III. А ведь он венчает общую систему договоров, которые поддерживают стратегический баланс в мире», — отмечает Коновалов.

Кашин обращает внимание на то, что Трамп, хоть и предлагает альтернативу СНВ-III, но прямо и однозначно пока не «похоронил» этот договор. Однако есть веские основания полагать, что США могут отозвать свою подпись под этим документом, полагает эксперт.

«Известно, что часть администрации Трампа выступает против любых режимов контроля над вооружениями. И раньше в американском истеблишменте были те, кто считал, что система договоров, заключённых в годы «холодной войны», ограничивает возможности США и поэтому должна быть пересмотрена. В одно время это было мнением меньшинства, в другое — мнением большинства. Сейчас оно, похоже, возобладало, по крайней мере, в окружении Трампа», — полагает Кашин.

По его мнению, если США прямо и недвусмысленно решат отказаться от СНВ-III, то они могут использовать отказ Китая присоединиться к новому договору как повод для этого.

«Трамп скажет, что он не может продлить или заключить договор из-за неконструктивной позиции КНР и что китайцы во всём виноваты, после чего договор исчезнет. И мы останемся без системы контроля над вооружениями», — заключает эксперт.