Борьба с «призраками»: почему США критикуют Компартию Китая

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал Коммунистическую партию Китая, заявив, что она сфокусирована на «борьбе» и «международном доминировании». По его словам, между американской и китайской системами лежат «фундаментальные различия». По мнению экспертов, таким образом Вашингтон переводит противостояние с Китаем из экономической плоскости в идеологическую. Помимо этого, отмечают аналитики, использование администрацией Трампа антикоммунистической риторики направлено на противодействие американской Демпартии, где всё большую силу набирает левое крыло.

Госсекретарь США Майк Помпео обрушился с критикой на правящую Коммунистическую партию Китая. По его словам, между американской и китайской системами лежат «фундаментальные различия», которые сказываются на национальной безопасности Соединённых Штатов.

«Мы также понимаем, что Коммунистическая партия Китая предлагает своему народу и всему миру абсолютно иную модель управления. В данной модели правит партия ленинизма, и каждый должен мыслить и действовать так, как того желают коммунистические элиты. Это не то будущее, которого хочу я и, пожалуй, не то будущее, которого мог бы хотеть кто-либо из присутствующих. Это не то будущее, которого хотят другие демократии, и не то будущее, которого хочет народ Китая», — отметил Помпео, выступая в Хадсоновском институте в Нью-Йорке.

В короткой речи, озаглавленной «Вызов Китая», Помпео заявил, что США долгое время содействовали росту экономики КНР, надеясь, что эта страна станет более рыночной и демократической, но эти надежды не оправдались.

Вместо этого Пекин якобы использовал преимущества от сотрудничества с США в одностороннем порядке и даже создал целую армию лоббистов в Соединённых Штатах, эффективно продвигающих китайские интересы.

По словам госсекретаря США, «Коммунистическая партия Китая — партия марксизма-ленинизма, сфокусированная на «борьбе» и международном доминировании». При этом Помпео заявил, что администрация Трампа не отождествляет компартию КНР с китайским народом и даже готова сотрудничать с Пекином, если система торговых взаимоотношений двух стран станет более прозрачной, рыночной и конкурентной.

Демонстрация в честь 70-летия КНР

Reuters

© Thomas Peter

Майк Помпео пообещал в ближайшие месяцы сделать ещё ряд заявлений по этому поводу. В частности, по его словам, КНР осуществляет глобальную кампанию по воздействию на мировое общественное мнение и американская «свобода слова» нуждается в защите.

Помпео также отметил, что «Пекин активно создаёт собственное международное пространство и участвует в работе международных организаций, чтобы оправдать свой авторитарный строй и расширить охват своего влияния».

Идейная борьба

Программное выступление Майка Помпео — не первая попытка американского руководства продемонстрировать, что оно противостоит не столько КНР, сколько китайской компартии. Так, 24 октября с критикой в адрес КПК выступил вице-президент США Майк Пенс.

В ответ китайский посол в США Цуй Тянькай на конференции в Хьюстоне предостерёг американцев от подобных попыток, заявив, что «провести черту между партией и народом — значит бросить вызов всему Китаю».

21 октября американский посол в КНР Терри Бранстед сообщил, что Вашингтон собирается ввести новые ограничения для представителей организаций, находящихся под контролем КПК, однако не разъяснил, какие именно. Ранее США анонсировали новые правила, касающиеся работы китайских дипломатов в стране. Теперь они должны заранее оповещать Госдеп о своих встречах с официальными лицами или визитах в образовательные и научные учреждения.

По мнению руководителя центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, данные заявления свидетельствуют о том, что Вашингтон переводит противостояние с Китаем в идеологическую плоскость.

«Это выступление показывает, что борьба США с евразийскими центрами капитализма, особенно с Китаем, который рассматривается в Вашингтоне как главный соперник, носит уже не торговый характер. Убедившись в том, что в торговом формате одержать победу невозможно, американские элиты всё более сдвигаются к тому, что необходимо вести идеологическую войну, как это делалось в отношении Советского Союза».

При этом эксперты отмечают, что КНР вовсе не стремится вести пропаганду среди американских граждан.

«Сами идеи китайской компартии — это идеи далеко не мировой революции или освобождения рабочего класса. Это идеи успеха Китая, процветания китайцев, процветания китайской экономики. Всё это совершенно неинтересно американскому обывателю», — подчёркивает Колташов.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT отметил, что Вашингтон привык к амплуа «защитника демократии» в глобальном масштабе, поэтому решение использовать этот инструментарий в противостоянии с КНР — предсказуемо.

«США долгое время позиционировали себя как главного защитника либерального миропорядка. В случае противостояния с Китаем Америке не помешает содействие и сочувствие тех, кто в остальном мире поддерживает этот миропорядок», — заявил он.

«Призрак социализма»

Президент США Дональд Трамп в течение двух с половиной лет пребывания у власти неоднократно выступал с критикой в адрес социализма и социалистических стран, таких как Куба и Венесуэла.

Похожие заявления озвучивали и чиновники его администрации. Например, в прошлом году занимавший тогда должность советника Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон назвал Никарагуа, Венесуэлу и Кубу «отвратительным рассадником коммунизма».

25 сентября с трибуны Генассамблеи ООН Дональд Трамп заявил, что «призрак социализма» — одна из самых серьёзных проблем, стоящих перед мировым сообществом. Президент США обвинил социалистические и коммунистические режимы в смерти 100 млн человек в XX веке и призвал к защите демократических прав и свобод.

Нередко из уст Трампа можно услышать и обвинения в приверженности социалистическим идеям в адрес своих внутриполитических противников — демократов. Благо в Демпартии в последние годы активизировалось левое крыло, выступающее за «демократический социализм». Наиболее известный представитель этого течения — сенатор Берни Сандерс, который в 2016 году активно претендовал на роль главного соперника Трампа на выборах президента.

Дональд Трамп

© Jonathan Ernst/Reuters

«Я солидарен с пожилыми гражданами нашей страны и вновь подтверждаю, что США никогда не станут социалистической страной», — заявил Трамп в начале октября на одном из выступлений перед своими сторонниками.

По словам Колташова, сейчас «Дональд Трамп испытывает давление слева». Всё больше американцев желают социальных реформ, в первую очередь доступного здравоохранения и образования.

«Это давление олицетворяет Берни Сандерс и некоторые новые яркие лидеры на демократическом поле американской политики, которые выступают с умеренными социал-демократическими лозунгами. Однако из-за крайней социальной отсталости в самих США они выглядят жутко радикальными», — подчёркивает политолог.

Положительное отношение значительной части американцев к социалистическим идеям сейчас фиксируют многие социологические исследования. В обнародованном в конце октября опросе компании YouGov, проведённом по заказу Фонда памяти жертв коммунизма, отмечается, что 70% поколения миллениалов (от 23 до 38 лет) готовы проголосовать на выборах за кандидата-социалиста.

Схожие настроения фиксировали опросы и в 2017—2018 годах. При этом число миллениалов, положительно относящихся к коммунизму, выросло на 8% (до 36%) по сравнению с 2018 годом.

Исполнительный директор Фонда памяти жертв коммунизма Марион Смит заявил, что такие настроения среди американской молодёжи свидетельствуют об «исторической амнезии на угрозы коммунизма и социализма».

В июне американская социологическая служба Pew Research Center отмечала, что отношение к социализму и капитализму в США разительно отличается среди сторонников Демократической и Республиканской партий. Так, 65% демократов положительно отозвались о социализме, а 84% республиканцев, напротив, негативно воспринимают данный термин.

Позитивнее остальных групп общества к социализму относятся женщины (46% всех респонденток), чернокожие (65%) и латиноамериканцы (52%). Лишь 35% белых американцев воспринимают социалистические идеи в положительном ключе.

Превентивный удар

По мнению экспертов, критика социализма администрацией Трампа обусловлена внутриполитическими и внешнеполитическими факторами.

Во внешней политике — это удобный инструмент оппонирования Китаю и левым правительствам в Латинской Америке, которые выступают за независимость континента от США.

В самих Соединённых Штатах Трампу нужно сохранить поддержку кубинской диаспоры, которая важна для победы на президентских выборах 2020 года в одном из ключевых штатов — Флориде. Большинство из них являются непримиримыми антикоммунистами.

Как отмечало 30 октября агентство Reuters, критика социализма преобладает сейчас в политической рекламе, которую предвыборный штаб Трампа запускает в Facebook на испанском языке. В то же время в англоязычной рекламе доминирует тема борьбы с нелегальной иммиграцией.

По мнению Данюка, антикоммунистическая риторика в адрес Китая нужна Белому Дому также для удара по демократам.

«Трамп и его команда пытаются поставить знак равенства между поддержкой демократов, которые всё больше становятся социалистами по типу Берни Сандерса, и поддержкой коммунистической системы Китая», — отмечает эксперт.

Как считает Колташов, именно левые демократы представляют наибольшую политическую опасность для Трампа.

Берни Сандерс

© Johannes EISELE / AFP

«Справиться с каким-нибудь правым демократом Трамп сможет легко, потому что такой кандидат сможет противопоставить делам президента лишь голословные обвинения, — отмечает эксперт. — А если выдвинут левого кандидата, например, Берни Сандерса, то это будет уже серьёзная угроза для Трампа. Потому что Сандерс будет рассуждать в духе социальных реформ, улучшения жизни простых американцев во что бы то ни стало. А Трампу противопоставить этому что-либо сложно. Поэтому ему приходится заблаговременно парировать эту угрозу и привязывать её к Китаю».