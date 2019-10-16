Дискуссии о Трампе: как прошли дебаты кандидатов от Демократической партии США

В США прошли четвёртые по счёту дебаты претендентов на пост президента Соединённых Штатов от Демократической партии. Двенадцать участников дискуссии затронули внутренние проблемы страны и внешнеполитическую повестку. Однако, по мнению экспертов, разностороннего обсуждения не получилось: активнее других себя проявили только Джо Байден и Элизабет Уоррен. При этом политологи констатируют, что дебаты, по сути, свелись к критике действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

В штате Огайо прошли четвёртые теледебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии. Они стали рекордными по числу участников. В конференц-зале университета Оттербейн провели почти трёхчасовую дискуссию двенадцать человек — бывший вице-президент Джо Байден, сенаторы Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Кори Букер, Камала Харрис, Эми Клобушар, бывший конгрессмен Бето О'Рурк, экс-министр жилищного строительства Хулиан Кастро, мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, конгрессмен Тулси Габбард и бизнесмены Том Стейер и Эндрю Янг.

Основные направления дебатов касались внутренней политики США. В частности, предметом дискуссий стали реформа медицинского страхования и госсектора, а также ужесточение контроля за хранением и оборотом оружия. Однако кандидаты затронули и внешнеполитическую повестку: Ближний Восток, отношения США с Украиной и Россией. Претенденты на пост кандидата в президенты от Демпартии жёстко раскритиковали Трампа за его курс на мировой арене.

«Я считаю, что нам следует уйти из Ближнего Востока. Не думаю, что у нас там должны быть войска. Трамп заискивает перед диктаторами, принимает импульсивные и зачастую не понятные его же команде решения, бросает наших союзников и обогащается за счёт Соединённых Штатов Америки. И вот чего он добился: наш внешнеполитический и военно-политический потенциал подорван, ведь никто в мире не поверит этому патологическому лжецу», — заявила Элизабет Уоррен.

Байден, в свою очередь, назвал Трампа «стихийным безумным президентом, который ни черта не смыслит во внешней политике и руководствуется страхом за своё переизбрание». Он обвинил американского президента в том, что тот доверяет Владимиру Путину больше, чем разведке США.

При этом Эндрю Янг в своём выступлении затронул тему «вмешательства».

«Мы должны донести до России такую мысль: «Послушайте, мы всё понимаем. Нам доводилось вмешиваться в чужие выборы, а вам — в наши, но с этим пора покончить. Если это не прекратится, мы расценим это как акт враждебности в отношении американского народа», — сказал он.

Ему возразила Эми Клобушар. Она подчеркнула, что не наблюдает «морального равенства между нашей страной и Россией». Впрочем, и она также в итоге принялась критиковать Трампа, который, по её мнению, не выполняет свой предвыборный лозунг «вернуть Америке былое величие».

«Обращение к Украине за политическим компроматом не возвращает Америке былого величия. Оставление курдов перед лицом истребления не возвращает Америке былого величия. Пребывание в объятиях Владимира Путина не возвращает Америке былого величия. Это возвращает России былое величие», — сказала Клобушар.

Следующие теледебаты состоятся в ноябре. До съезда демократов в июле 2020 года, где будет выбран единый кандидат от партии, предусмотрено ещё восемь раундов дебатов.

«Ничем себя не проявили»

По оценкам политологов, одним из самых запоминающихся моментов дебатов стало выступление Байдена. Ему пришлось отбиваться от обвинений, когда речь зашла о его сыне Хантере, работавшем в украинской нефтегазовой компании Burisma в то время, когда его отец курировал Украину от администрации Барака Обамы. Байден-старший назвал сына «хорошим человеком», отметив, что ни ему, ни Хантеру не доводилось «делать ничего плохого».

Камала Харрис, Берни Сандерс, Джо Байден, Элизабет Уоррен и Пит Буттиджич

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Напомним, попытка Трампа добиться от президента Владимира Зеленского активизации расследования дела о взятках, в котором фигурируют Байдены, стала для демократов основанием требовать отстранения действующего американского лидера от власти.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT назвал «самым важным нюансом» дебатов то, с какой «вегетарианской осторожностью» отнеслись к Байдену остальные кандидаты.

«Единственный вопрос, с которым обратился к Байдену модератор дебатов, касался украинского скандала с его сыном. Причём подтекст был такой: «но мы-то знаем, что это происки врагов». Таким образом Байден получил возможность сказать, что хотел, и никто не попытался его атаковать», — пояснил Дробницкий.

По его мнению, это объясняется тем, что ещё до дебатов фактическим лидером гонки в Демократической партии стала Элизабет Уоррен. Она опережает Байдена по данным нескольких опросов, и, как отмечает эксперт, на неё нет какого-либо серьёзного компромата. Кроме того, Уоррен семьдесят, она моложе Джо Байдена на шесть лет, что делает её более перспективным кандидатом, чем бывший вице-президент, но и одновременно «мишенью» для конкурентов-однопартийцев.

«На неё «наскакивали» другие кандидаты, правда, не по поводу её личных качеств, как, например, на Трампа, а в основном по поводу её программы. Так, её критиковали за позицию по реформе здравоохранения. Уоррен достаточно успешно отбилась, но ощущения, что она была безусловной победительницей на дебатах, лично у меня не сложилось», — отметил Дробницкий.

С его точки зрения остальные кандидаты, помимо Байдена и Уоррен, на дебатах себя «ничем не проявили».

«Они попробовали как-то поиграться с возможностью догнать лидера. Но мне кажется, ни у кого это не получилось», — говорит эксперт.

«Беседовать не о чем»

Отсутствие полновесной дискуссии во время дебатов Дмитрий Дробницкий объясняет тем, что все кандидаты Демократической партии разделяют схожий набор идей.

«Им беседовать в целом не о чем. Они спорят по каким-то нюансам. Они все социалисты, все согласны, за исключением Тулси Габбард, что Трампа надо отправить в отставку через импичмент. Их дискуссии «ни о чём» производят тягостное впечатление. Четвёртые дебаты, и снова скучные», — полагает эксперт.

Зрители дебатов

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Аналогичного мнения придерживается и политолог Михаил Синельников-Оришак.

«До сих пор я был в принципе уверен, что демократы должны потеснить Трампа. Ведь для них стало делом принципа доказать, что его первый срок был досадной случайностью. Но, посмотрев эти дебаты, я считаю, что второй срок Трампа приобретает более реальные очертания», — сказал в интервью RT эксперт.

Синельников-Оришак также подчеркнул, что кандидаты «сосредоточились исключительно на критике действующего президента» США, «забыв» обо всех других актуальных проблемах.

«Дебаты свелись к тому, что их участники иллюстрировали конкретными примерами, в чём именно Трамп не прав. Конечно, объяснимо, когда кандидаты направляют острие критики против главного соперника. Но у них должно быть что-то ещё, кроме обличений конкурента. У Трампа это «что-то ещё» есть. У демократов — нет», — считает Синельников-Оришак.

Однако, по мнению эксперта, у демократов ещё есть время и возможность исправить положение.

«Кандидат от Демократической партии определится в июле. Значит, у них ещё есть время поработать над ошибками и придумать что-то завлекательное для избирателей. Но на данном этапе Трамп для избирателя выглядит привлекательнее его оппонентов», — заключил Синельников-Оришак.