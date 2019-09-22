«Украинская охота на ведьм»: как Трамп и Байден обвинили друг друга в давлении на Киев

Дональд Трамп и кандидат в президенты США Джо Байден обвинили друг друга в давлении на Киев в личных целях. По словам главы Белого дома, против него началась «украинская охота на ведьм». Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп якобы пытался получить от Владимира Зеленского компромат на Джо Байдена. В свою очередь, действующий президент Соединённых Штатов утверждает, что развернувшие против него кампанию демократы пытаются отвлечь внимание электората от информации о деятельности сына Байдена на Украине. Эксперты не исключают, что набирающий обороты скандал может повлиять на ход предвыборной кампании в США.

Президент США Дональд Трамп обвинил своих политических противников в начале новой кампании травли в его отношении.

«Демократы вместе с фейковыми СМИ исчерпали все прочие схемы охоты на ведьм и теперь пытаются запустить новую, столь же нелепую, — назовём её украинской охотой на ведьм — и в то же время стараются защищать сонного Джо Байдена. Их ждёт очередной провал!» — отметил президент США в своём Twitter.

Now that the Democrats and the Fake News Media have gone “bust” on every other of their Witch Hunt schemes, they are trying to start one just as ridiculous as the others, call it the Ukraine Witch Hunt, while at the same time trying to protect Sleepy Joe Biden. Will fail again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 сентября 2019 г.

Возмущение американского президента вызвали сообщения ряда СМИ о том, что в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, он якобы пытался добиться от него компрометирующих сведений на своего противника — бывшего вице-президента США и возможного кандидата на пост главы государства от демократов Джо Байдена.

Напомним, 19 сентября американская газета The Washington Post сообщила, что одного из сотрудников разведывательных ведомств США встревожило некое обещание, которое Трамп якобы дал одному из иностранных лидеров. Позже издание, сославшись на источники, заявило, что речь шла об Украине, и связало эту информацию с разговором с Зеленским и предполагаемыми попытками Трампа найти компромат на Байдена.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal 20 сентября сообщила, что Трамп якобы восемь раз за время разговора с Зеленским требовал от него оказать помощь в расследовании, касающемся Байдена.

Американский президент, однако, эти обвинения отвергает. Такой же позиции придерживается и украинская сторона. Так, 20 сентября министр иностранных дел республики Вадим Пристайко отметил, что в разговоре Трампа и Зеленского «никакого давления не было».

«Расширенная версия российской истории»

Представители Демократической партии резко отреагировали на информацию о возможных попытках Трампа привлечь Киев к сбору компромата против Байдена, который сейчас — наиболее вероятный претендент на роль главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

Джо Байден

Twitter

© JoeBiden

Ещё в начале сентября руководители трёх комитетов палаты представителей конгресса США (по международным делам, по разведке и по государственному надзору) — все демократы — обвинили Трампа в том, что тот вместе со своим адвокатом Руди Джулиани «вынуждает украинское правительство под видом борьбы с коррупцией инициировать два политически мотивированных расследования». Также они связали с предполагаемым давлением Трампа на Зеленского то, что предоставление американской военной помощи Киеву было приостановлено.

20 сентября Хиллари Клинтон, экс-соперница Трампа на выборах 2016 года, заявила, что действующий президент пытается использовать помощь иностранной державы для победы в 2020-м.

«Президент обратился к иностранному субъекту за помощью в победе на выборах. Опять», — отметила она в своём Twitter.

The president asked a foreign power to help him win an election.



Again.https://t.co/EjkE84oCCF — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20 сентября 2019 г.

Сенатор Элизабет Уоррен, которая, как и Байден, претендует на роль кандидата от демократов на грядущих выборах, в свою очередь, заявила, что необходимо начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Сам Байден призвал расследовать сообщения о контактах хозяина Белого дома с украинской стороной.

«Похоже на вопиющее злоупотребление властью. Созвониться с лидером другой страны, стремящимся получить помощь от США, и задавать ему вопросы обо мне, делая разные предположения… Это возмутительно», — заявил бывший вице-президент.

Впрочем, даже критики Трампа отмечают слабость этой позиции и схожесть обвинений демократов с так и не доказанными заявлениями о «сговоре» Трампа с Россией.

«Похоже на расширенную версию «российской истории». Не поймали его на теме России? Повторим попытку на материале следующей страны — Украины. Вот как это выглядит», — отметил 20 сентября в эфире HBO известный американский телеведущий либеральных взглядов Билл Мар.

«Дело слишком серьёзное»

Дональд Трамп в своём Twitter подчеркнул, что, атакуя его, демократы пытаются отвлечь внимание общественности от злоупотреблений Байдена и его сына на Украине.

«Фейковые СМИ и их партнёр в лице Демократической партии хотят максимально дистанцироваться от требования Джо Байдена о том, чтобы украинское правительство уволило прокурора, занимавшегося расследованием в отношении его сына, иначе не видать им (украинским властям. — RT) крупных сумм денег от США. И поэтому они сфабриковали историю обо мне и моём абсолютно нормальном и дежурном разговоре с новым президентом Украины. Ничего из сказанного (в ходе этого разговора. — RT) не было неправильным, а вот требование Байдена — полнейшая и абсолютная катастрофа. Фейковые СМИ об этом знают, но не хотят сообщать!» — отметил президент США.

The Fake News Media and their partner, the Democrat Party, want to stay as far away as possible from the Joe Biden demand that the Ukrainian Government fire a prosecutor who was investigating his son, or they won’t get a very large amount of U.S. money, so they fabricate a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 сентября 2019 г.

Напомним, что сын Джо Байдена Хантер после визита отца в Киев в 2014-м вошёл в состав совета директоров украинской нефтегазовой компании Burismа Holdings.

В апреле 2019 года американская газета The Hill заявила, что украинские правоохранители подозревали Хантера Байдена в получении взяток от руководства Burisma Holdings.

При этом Байден-старший ранее признал, что настоял на отстранении от руководства украинской Генпрокуратурой Виктора Шокина, угрожая приостановить финансовую помощь Киеву. Однако журналист Джон Соломон в материале для The Hill отмечал: Шокин рассказал ему, что накануне этого увольнения намеревался допросить непосредственно Хантера Байдена.

Джо Байден и его сын Хантер Байден

Reuters

© Carlos Barria

Как заявил в подкасте для портала Breitbart американский журналист Петер Швейцер, демократы «из скандала вокруг Байдена пытаются сделать скандал вокруг Трампа». По словам журналиста, к расследованию деятельности Хантера Байдена должен подключиться Минюст США, поскольку «Украина — страшно коррумпированная страна».

«Это дело слишком серьёзное, мы не можем оставить его в ведении украинских прокуроров», — считает американский журналист.

Ранее американские СМИ сообщали, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани встречался с представителями украинской стороны по вопросу проведения расследования в отношении отца и сына Байденов.

Сам Джулиани признавался, что обсуждал с помощником Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Испании вопросы, касающиеся расследования коррупционных дел и вмешательства в американские выборы в 2016-м. При этом Джулиани уверяет, что встретиться с Ермаком ему рекомендовал Госдеп.

20 сентября в эфире CNN адвокат Трампа заявил, что обсуждал с представителями Киева возможное вмешательство украинцев в выборы в 2016 году на стороне Хиллари Клинтон. Ещё в марте текущего года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в Киеве началось расследование относительно возможного влияния украинских чиновников на ход избирательной кампании в США в 2016-м.

Кроме того, в общении с ведущим CNN Руди Джулиани сказал, что разговор косвенно затрагивал и Джо Байдена, и его сына Хантера, и причины увольнения генпрокурора Шокина.

Скандал с последствиями

Впрочем, эксперты, несмотря на набирающий обороты скандал, связанный с обвинениями в адрес Трампа в давлении на Украину, полагают, что существенного влияния на внутреннюю политику США он не окажет.

Также по теме «Украинский фактор»: почему адвокат Трампа отменил свой визит в Киев Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сначала объявил о своём визите в Киев, а затем практически сразу отменил его. По словам...

По мнению профессора НИУ ВШЭ Александра Домрина, претензии Трампа к демократам и Байдену выглядят гораздо более обоснованными, чем упрёки в его адрес.

«У Трампа есть простое объяснение тому, зачем ему понадобилась информация по Байдену: здесь очень мощная коррупционная составляющая, кроме того, это вопрос национальной безопасности США», — пояснил Домрин в разговоре с RT.

При этом, как отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, американский президент может обвинить своего политического противника во вмешательстве в украинские дела.

«Исходя из бэкграунда этой истории, необходимо ставить вопрос о вмешательстве Байдена во внутренние дела Украины, — заявил RT Денисов. — Те публичные заявления, которые он делал на посту вице-президента, свидетельствует о том, что он действительно вмешивался в дела суверенного государства».

Денис Денисов полагает, что «при той или иной раскрутке» украинский скандал может повлиять на результаты предстоящих президентских выборов в США.

Избирательный участок в США

Reuters

По мнению Александра Домрина, в период предвыборной кампании Трамп продолжит использовать в качестве инструмента по подрыву репутации Байдена расследование деятельности его сына на Украине. Однако демократы могут выдвинуть против действующего президента и других сильных кандидатов.

Что же касается отношений между Вашингтоном и Киевом, то, с точки зрения Домрина, сейчас Украина малоинтересна США.

«Украина надоела Европе, России. Да и Трамп сейчас откровенно демонстрирует, что Украина не интересует Америку», — отмечает эксперт.

Накануне, комментируя обвинения в адрес Трампа в давлении на Зеленского, Вадим Пристайко подчеркнул, что в Киеве «всегда старались ценить помощь от обеих партий». В свою очередь, советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко заявил американскому изданию The Daily Beast, что Трамп намеревается добыть компромат на Байдена, но до получения официального запроса из Вашингтона никаких действий Киев предпринимать не будет.

Политолог Владимир Корнилов отметил в интервью RT, что американский внутриполитический конфликт заставляет украинское руководство сделать конкретный выбор.

«Зеленского вынуждают играть на стороне одного из двух лагерей президентской кампании. Учитывая то, что Киев уже раз выступил на стороне Хиллари Клинтон и проиграл, теперь на Украине боятся обжечься в очередной раз, — говорит Корнилов. — Любое из заявлений Зеленского будет воспринято негативно либо одной, либо другой стороной. И после выборов, если выиграет не тот, на кого поставит Киев, Зеленскому придётся иметь дело с неугодным победителем».