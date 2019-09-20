«В пику собственному президенту»: с чем связаны разногласия властей США по поводу военной помощи Украине

Конгресс США рассматривает законопроект, позволяющий продлить военную помощь Киеву. Речь идёт о $250 млн, предоставление которых ранее заблокировал Белый дом. На прошлой неделе сумма была «разморожена», но с учётом того, что срок действия программы истекал 30 сентября, на реализацию договорённостей с Украиной времени могло и не хватить. Ранее руководители трёх комитетов палаты представителей обвинили Дональда Трампа в том, что он задерживает военную помощь для давления на Киев, чтобы получить компромат на своих политических оппонентов. Эксперты считают, что после неудачной попытки уличить американского лидера в «сговоре» с Москвой демократы стремятся использовать против президента «украинский вопрос».

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, предусматривающий, среди прочего, продление военной помощи Украине. Как сообщает издание Defense News, соответствующий документ 19 сентября приняла нижняя палата конгресса. В тот же день он поступил на рассмотрение американского сената. Цель законопроекта — избежать приостановки работы правительства из-за затягивающегося обсуждения в конгрессе бюджета страны. Он предусматривает, что финансирование ряда программ в первые два месяца 2020 финансового года останется на уровне показателей 2019-го.

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«В дополнение к сумме, предусмотренной разделом 101 «Инициативы по содействию безопасности Украины», 30 сентября 2019 года на 2019 финансовый год выделяются дополнительные ассигнования в размере, равном неизрасходованным остаткам, аннулированным в соответствии с подразделом (а) настоящего раздела: при условии, что суммы, предоставляемые в соответствии с настоящим подразделом, будут доступны до 30 сентября 2020 года и будут использованы на те же цели и теми же ведомствами, для которых они первоначально были предусмотрены Публичным законом 115-245; при условии, что в соответствии с разделом 251(b)(2)(A)(ii) Закона 1985 года «О сбалансированном бюджете и контроле за дефицитом в чрезвычайных условиях» такая сумма будет выделена конгрессом как предназначенная для проведения чрезвычайных операций за рубежом/глобальной войны с терроризмом», — говорится в законопроекте.

Таким образом, документом предусматривается возможность предоставления Украине военной помощи в размере $250 млн. Эта сумма была заложена для Киева в бюджете на 2019 год, однако выделение денег администрация Трампа заблокировала до середины сентября. При этом 30 сентября истекал срок действия этой программы, и обещанные когда-то деньги Киев мог и не получить.

Тем не менее, в проекте оборонного бюджета на 2020-й год конгресс снова зарезервировал $250 млн на оказание помощи Украине в области безопасности.

«Не тратить лишних денег»

Напомним, что в начале сентября конгресс США призвал президента Дональда Трампа разморозить выделение средств, предназначенных для оказания военной помощи Украине. В конце августа американские СМИ сообщили, что у Белого дома возникли вопросы к тому, как расходуются средства, выделенные Киеву, из-за чего был назначен аудит.

Сообщалось, что деньги, которые должны были в текущем году потратить в рамках программы «Инициатива по содействию безопасности Украины», так и остались на счетах американской армии.

Украинские солдаты в Донбассе

globallookpress.com

© Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com

Лишь после того, как конгрессмены забили тревогу, администрация Трампа разморозила выделение средств, что с удовлетворением встретили в Киеве. Президент Владимир Зеленский заявил, что «благодарен США за разблокирование военной помощи». Также Пентагон сообщил, что готов предоставить Киеву дополнительные $141,5 млн на программы в области безопасности.

Как отметил в интервью RT политолог Александр Асафов, законодательная власть США больше, чем исполнительная, заинтересована в выделении денег Украине.

«Конгрессмены прямо и косвенно поддерживают финансирование Украины и её антироссийских шагов, поскольку в этом случае они могут получить экономические преимущества и преференции, — говорит Асафов. — Кроме того, раздувая антироссийский фактор, они предоставляют помощь Киеву в пику собственному президенту, поскольку знают, что он крайне прохладно относится и к Украине, и к её властям».

По его мнению, украинский вопрос находится на периферии внимания Трампа, для которого сейчас больше важны проблемы, связанные с Ираном и Венесуэлой.

«Трамп старается не тратить лишних денег там, где этого не требуется», — считает Асафов.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, считает, что сдерживание России является приоритетом как для конгресса, так и Белого дома. Именно для этого американцы планируют вооружать Киев.

«Это и есть основа политики США по сдерживанию России, — заявил в беседе с RT Владимир Брутер. — Кроме того, это показатель внешнеполитической активности Вашингтона, его борьба за усиление собственной позиции в мире».

Однако, как отмечает эксперт, противники Трампа среди демократов действительно действуют активнее президента в том, что касается поддержки Киева.

«У Трампа нет особого желания в эту ситуацию ввязываться, но есть понимание, что он должен сохранять статус-кво, чтобы не допустить ослабления украинской позиции», — отмечает Брутер.

Внутриамериканский аспект

9 сентября главы трёх комитетов палаты представителей конгресса США — по международным делам, по разведке, а также по государственному надзору и реформам Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс — обвинили Дональда Трампа в оказании давления на украинское правительство с целью получить компрометирующие материалы на своих противников в США, среди которых и один из главных претендентов на роль кандидата в президенты от демократов в 2020-м году — Джо Байден. Его сын Хантер какое-то время входил в состав совета директоров компании Burisma Holdings — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Тогда Джо Байден занимал пост вице-президента США, курируя в том числе отношения с Киевом.

Дональд Трамп

Reuters

© Al Drago

По мнению руководителей трёх комитетов нижней палаты конгресса, принадлежащих к Демократической партии, Дональд Трамп использовал заморозку военной помощи Киеву как инструмент давления на украинские власти.

«Президент Трамп также пригрозил заблокировать передачу военной помощи на сумму в $250 млн, которая была одобрена конгрессом, поддержана Пентагоном и в которой Украина отчаянно нуждается... Если президент Трамп действительно ставит Украину перед выбором — защищаться от российской агрессии без помощи со стороны США или позволить судебной системе Украины действовать в интересах предвыборного штаба Трампа, то это — вопиющее злоупотребление властью, подарок для России и предательство народного доверия», — отмечается в письме конгрессменов юрисконсульту Белого дома президента Пэту Чиполлоне.

Американское издание The Hill в апреле писало, что Генпрокуратура Украины подозревала Хантера Байдена в получении взяток от руководства Burisma.

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При этом Байден-старший содействовал отстранению от должности украинского генпрокурора Виктора Шокина, который якобы планировал допросить его сына.

В свою очередь, 19 сентября американская газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что американскую разведку обеспокоил разговор Трампа с неким «иностранным лидером», который касался Украины. Напомним, что ранее издание писало, что представитель американского разведсообщества подал рапорт о насторожившем его обещании Трампа одному из лидеров иностранных государств. Как отмечает издание, незадолго до появления этой информации состоялся разговор Трампа с Владимиром Зеленским.

«Разоблачающая жалоба на президента Трампа, которая была подана сотрудником разведки и развязала борьбу между конгрессом и исполнительной властью, по словам двух хорошо знакомых с этим вопросом людей, связана с Украиной, — сообщает The Washington Post. — Два бывших американских должностных лица сообщили, что жалоба касалась контактов с неким иностранным лидером и «обещания» Трампа, которое настолько обеспокоило работавшего в Белом доме сотрудника американских спецслужб, что он обратился к генеральному инспектору разведывательного сообщества».

«Вовлечь в украинский вопрос»

Впрочем, Трамп опроверг заявление The Washington Post, назвав его фейковой новостью. Между тем, адвокат Трампа Рудольф Джулиани в интервью CNN признал, что общался с Киевом по поводу возможного вмешательства украинцев в выборы 2016 года на стороне Хиллари Клинтон.

В отношении вещей, связанных с Байденом, Джулиани сделал ряд противоречивых заявлений. Сначала он сообщил, что не просил украинцев провести расследование в отношении Байдена, но потом признал, что всё-таки имя бывшего вице-президента фигурировало в его общении с представителями украинской стороны.

По мнению Александра Асафова, если раньше противники Трампа безуспешно пытались обвинить его в сговоре с Россией, то теперь на этом месте оказалась Украина. Демократы используют якобы имевшее место давление президента США на Киев для ослабления политических позиций американского лидера.

«Трампа долгое время пытались связать с Россией, но по итогам доклада спецрокурора Мюллера было установлено, что никакого «сговора» не существовало. Теперь противники президента США решили вовлечь его в украинский вопрос», — считает Асафов.

В то же время, по его словам, американский президент вполне способен «оказать на Украину более серьёзное давление, если это будет необходимо».

В свою очередь, Владимир Брутер считает, что для того, чтобы получить информацию, которую можно использовать против Джо Байдена, Трампу не нужно прибегать к столь радикальной мере, как приостановка военной поддержки Украины.

Военный транспорт армии США

Reuters

© Caitlin O'Hara

«Уверен, что в определённом смысле компромат на Байдена будет предоставлен и без того, чтобы угрожать заморозкой военной помощи Киеву, — утверждает политолог. — На мой взгляд, у Трампа и так есть достаточно средств для борьбы с Байденом».