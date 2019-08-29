Политический счёт: в конгрессе США заявили о задержке военной помощи Украине

Деньги, выделенные Соединёнными Штатами на военную помощь Украине, задерживаются. Об этом заявил представитель комитета палаты представителей по ассигнованиям Эван Холландер. По данным СМИ, Дональд Трамп намерен пересмотреть программу содействия безопасности Украины на предмет соответствия интересам США. Как отмечают эксперты, такой шаг укладывается в предвыборную кампанию главы Белого дома. При этом аналитики сомневаются, что ястребы из администрации президента Соединённых Штатов могут принять решение о сокращении помощи.

Президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть программу военной помощи Украине на предмет её соответствия американским интересам. С соответствующим поручением он обратился к своей команде по национальной безопасности, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванный источник в администрации.

В команду, которая должна будет проанализировать расходы по «Инициативе содействия безопасности Украины», по словам собеседника издания, войдут советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и глава Пентагона Марк Эспер.

Как отмечает Politico, президент намерен обеспечить главенство интересов США в вопросах иностранной помощи и убедиться, что другие страны «платят свою справедливую долю». Однако, как пояснили журналисты, обе партии выступают за расширение военной помощи Украине.

По мнению конгрессменов, эти средства «критически необходимы для обуздания России», пишет Politico.

«Нам известно, что задерживается финансирование «Инициативы содействия безопасности Украины», — сказал представитель комитета палаты представителей по ассигнованиям Эван Холландер. — У нас есть серьёзные опасения по поводу заморозки этих важных ассигнованных средств, и мы срочно запрашиваем у администрации, почему они задерживают эти ресурсы».

В 2019 финансовом году США выделили $250 млн на военную помощь Украине. Согласно принятому сенатом проекту бюджета на 2020-й финансовый год, запланированная сумма ещё больше — $300 млн.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

«Для удачной предвыборной кампании»

Стоит отметить, что Трамп неоднократно выражал недовольство по поводу того, что США выделяют значительные средства на помощь иностранным государствам. Во время переговоров с лидерами европейских стран — участниц НАТО он поднимает вопросы о финансировании ими обороны.

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Так, Трамп призывает Францию и Германию выполнять взятые на себя обязательства и финансировать оборонные расходы не менее чем по 2% от объёма ВВП.

Эксперты допускают, что Трамп действительно мог отдать подобное распоряжение. Так, по мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, оно может быть связано с предвыборной кампанией.

«Я действительно полагаю, что для проведения удачной предвыборной кампании, для проведения какой-то собственной политики Трамп готов изменить отношение к Украине. Вопрос в том, что и как будет происходить, какими будут выводы», — сказал он RT.

Однако, как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, Болтон и Эспер, которых Трамп якобы назначил в состав проверяющих, относятся к так называемым ястребам американской политики, которые будут поддерживать финансирование Украины.

«Действительно есть такая информация, что Трамп сказал о пересмотре, но на самом деле, наверное, просто провести в соответствие состояние этой помощи. Там же в качестве исполнителей назначены Джон Болтон и Марк Эспер, оба относятся к числу политиков, которых называют ястребами, сторонниками агрессивной внешней политики США, поэтому причин не видится, что конгресс будет беспокоиться», — отметил он в беседе с RT.

Так, по мнению Оленченко, организовав подобную проверку, Вашингтон получает возможность отправить на Украину инспекторов, чтобы удостовериться в эффективности расходования этих средств.

«Со стороны США очень серьёзные были претензии к Порошенко, его откровенно называли коррумпированным политиком. Поэтому я думаю, что один из процессов, которые называют пересмотром, это будет проверка. Она даёт возможность США направить туда своих адвокатов, инспекторов, чтобы проверить, насколько она была реализована по назначению», — добавил политолог.

При этом военная помощь США Украине носит скорее демонстрационный характер и не оказывает влияния на оборонные возможности Киева, отметил Брутер.