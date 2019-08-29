СМИ сообщили о распоряжении Трампа пересмотреть военную помощь Украине

Американский лидер Дональд Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине. Об этом информирует Politico со ссылкой на высокопоставленный источник.

По словам источника, Трамп принял такое решение, чтобы убедиться, что выделенные средства используются в интересах Соединённых Штатов.

Отмечается, что среди официальных лиц, рассматривающих вопрос финансовой помощи, глава Пентагона Марк Эспер и советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее сообщалось, что Болтон провёл встречу с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Советник американского президента рассказал, что они «обсудили множество путей укрепления сотрудничества между США и Украиной по вопросам национальной безопасности».