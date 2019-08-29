СМИ сообщили о распоряжении Трампа пересмотреть военную помощь Украине
По словам источника, Трамп принял такое решение, чтобы убедиться, что выделенные средства используются в интересах Соединённых Штатов.
Отмечается, что среди официальных лиц, рассматривающих вопрос финансовой помощи, глава Пентагона Марк Эспер и советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
Ранее сообщалось, что Болтон провёл встречу с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.
Советник американского президента рассказал, что они «обсудили множество путей укрепления сотрудничества между США и Украиной по вопросам национальной безопасности».