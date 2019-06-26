США выделят Украине $4 млн на строительство складов для боеприпасов
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Согласно документу, Вашингтон выделит Киеву в течение двух лет $4 млн на строительство шести складов для боеприпасов.
«Этот проект повысит безопасность и сохранность украинских боеприпасов», — отметили в ведомстве.
Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам заявил, что украинские власти намерены купить оружие у Соединённых Штатов. Он заявил, что «важно, чтобы Украина ответила США взаимностью — в плане покупки у американской стороны военной техники».
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Волкера