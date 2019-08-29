Politico: Белый дом решил повременить с предоставлением военной помощи Украине

Дональд Трамп отдал распоряжение о пересмотре военной помощи Киеву в размере $250 млн, пишет Politico со ссылкой на источник в администрации американского президента. По словам собеседника издания, глава Белого дома стремится соблюсти интересы США в вопросах о содействии иностранным государствам и добивается, чтобы другие страны «платили свою справедливую долю».

Администрация Дональда Трампа «тянет время» с предоставлением военной помощи Украине. Это вызывает раздражение у законодателей и защитников инициативы, которые считают, что эти средства «критически необходимы для обуздания России», пишет Politico.

Американский президент поручил команде, в которую вошли советник Белого дома Джон Болтон и глава Пентагона Марк Эспер, пересмотреть программу финансирования «Инициативы содействия безопасности Украины». Об этом изданию рассказал правительственный источник.

В этом финансовом году Вашингтон выделил Украине $250 млн на закупку вооружения, снаряжения, а также обучение личного состава. Теперь дальнейшая судьба этих средств находится под вопросом. Высокопоставленный чиновник администрации, который попросил не раскрывать его имени, сообщил Politico, что президент хочет обеспечить главенство интересов США в вопросах об иностранной помощи и добивается гарантии того, что другие страны «платят свою справедливую долю». Однако это объяснение не устраивает представителей Капитолийского холма. Члены обеих парламентских партий призывают расширить военную помощь Украине, чтобы «дать отпор России в Восточной Европе».

Эта отсрочка выглядит особенно примечательно в связи с подходом Трампа к России, который вызывает определённые вопросы. В частности, его неоднократные заявления, словно призванные «снизить значение московского военного вторжения на Украине», и недавнее предложение вернуть страну в состав «Большой восьмёрки», обращает внимание Politico.

По словам издания, военная помощь Украине долгое время считалась «лакмусовой бумажкой», показывающей, насколько сильно американское правительство противодействует Москве. В 2017 году администрация Трампа одобрила поставку вооружения Киеву, на что так и не пошла администрация Обамы.

Этот шаг был расценён как признак того, что правительство Трампа «взяло жёсткий курс в отношении реваншиста Владимира Путина, несмотря на публичные льстивые заявления президента в адрес российского лидера». Если глава Белого дома сократит помощь Украине, его могут обвинить в «потакании Москве», считает Politico.

Затеянный Белым домом пересмотр помощи «шлёт неверный сигнал демократическому союзнику, который находится под постоянным давлением агрессивной Москвы». Такое мнение в интервью издания высказал Дэниэл Фрид, опытный дипломат, который координировал санкционную политику Госдепартамента.

«Если у администрации есть веская причина для внезапного сокращения помощи Украине в сфере безопасности, они должны ею поделиться, — заявил Фрид. — Новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате свободных и справедливых выборов, заслуживает того, чтобы Америка его поддержала, а не посылала сбивающие с толку сигналы».

Пересмотр содействия Киеву происходит на фоне более широкого внутреннего спора о том, стоит ли США урезать миллиардную иностранную помощь. Трамп уже сократил на несколько сотен миллионов долларов поддержку странам Центральной Америки и попытался перераспределить федеральные средства, чтобы укрепить свою миграционную политику, подчёркивает Politico.