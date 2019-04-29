Конгрессмен США: лучшим ударом по Путину станет поддержка Украины

И заявления, и действия американской администрации показывают, что она поддерживает Украину, пишет конгрессмен Майкл Маккоул в своей статье для The National Interest. Однако, по его словам, в этом ключе можно сделать больше: например, поставить Украине дополнительные вооружения или организовать с союзниками попеременное дежурство в Чёрном море. Как бы то ни было, по его словам, такая активность будет лучшим ударом по планам Путина вернуть России статус супердержавы.

Избрание Владимира Зеленского на Украине — позитивный шаг, но ей по-прежнему угрожают всё те же вызовы со стороны России, считает член комитета по международным отношениям в палате представителей США Майкл Маккоул. В своей статье для The National Interest он призывает американские власти поддержать Киев в борьбе против Москвы.

По словам конгрессмена, у Украины военный конфликт с Россией и Кремль якобы старается посеять раздор и хаос на Украине с помощью кампаний по дезинформации и пропаганде. «Если мы хотим нанести удар по России, то помочь бросить вызов Путину у его границ — это мощный сигнал, что Америка будет стоять за своих союзников, где бы они ни были», — пишет Маккоул.

Он вменяет России в вину поддержку Донбасса и присоединение Крыма, а также «атаку» на украинские корабли, которая якобы произошла в нейтральных водах. По его словам, санкции, которые США наложили на Россию, работают, но «самый большой удар для России — продолжение существования свободной, независимой и демократической Украины».

«Я ездил на Украину и был на передовой гибридной войны Путина, в которой Россия испытывает своё новое кибероружие и тактику», — пишет Маккоул. Он приписывает России вирус NotPetya, из-за которого значительные убытки понесли и США. Он обещает проследить за работой российской пропаганды и кибератаками на Украине, поскольку опасается, что такими методами Россия будет действовать против американских выборов 2020 года.

По словам автора статьи, Зеленскому предстоят важнейшие экономические и политические реформы, ведь страна всё ещё страдает от своего коррупционного прошлого. И Штаты, по его словам, должны помочь Украине избавиться от монополий и сделать рынки более конкурентными. И если украинское правительство не спешит с реформами, то поддерживать нужно организации вроде Высшего антикоррупционного суда.

Заявления и действия американского правительства показывают, что Вашингтон поддерживает Киев, отмечает автор статьи. Однако ему есть, над чем поработать. Например, США могли бы вместе со своими союзниками на регулярной основе размещать в Чёрном море свои корабли для поддержки Украины. Конгрессмен настаивает, что Вашингтон должен продавать больше вооружений и предоставлять Украине помощь в обеспечении её безопасности. Так, по его мнению, поставки противотанковых ракет в прошлом году позволили Киеву значительно изменить ситуацию. Он вспоминает, что и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер говорил про вероятность поставок средств ПВО и береговой защиты.

Маккоул отмечает, что после инцидента в Азовском море он вместе с другими конгрессменами отправил советнику по национальной безопасности Джону Болтону письмо с предложением поддержки, если правительством будет решено предоставить Украине дополнительные наступательные и оборонительные вооружения.

«Из действий Путина на Украине, по всей Европе и миру ясно, что он хочет вернуть статус супердержавы, который был у рухнувшего Советского Союза. Давайте будем и дальше поддерживать Украину и наших союзников, чтобы этого никогда не произошло», — пишет Майкл Маккоул в статье для The National Interest.