«Исключительно политический акт»: как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году. Ранее идеи перекачки американского СПГ на Украину через Польшу обсуждали президент Владимир Зеленский и министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри. По мнению экспертов, такая схема закупки топлива не несёт экономического смысла и является политическим актом.

Польская энергетическая компания PGNiG договорилась с украинским партнёрами о поставке Киеву американского сжиженного природного газа. Об этом сообщается на сайте PGNiG.

«Польская нефтегазовая компания» (PGNiG) приобрела груз сжиженного природного газа у США, а затем — после регазификации — продала газ «Энергетическим ресурсам Украины» (ЭРУ). Последовательное расширение портфеля поставок СПГ позволяет PGNiG предлагать газ большему кругу покупателей», — говорится в заявлении компании.

По информации поставщика газа, первая партия СПГ, предназначенная для Украины, прибудет танкером из США уже в ноябре текущего года. Объёмы поставок не уточняются.

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После регазификации в Польше топливо начнёт поступать на Украину. Глава PGNiG Пётр Возняк подчеркнул, что его компания готова поставлять крупные объёмы газа в эту страну.

«В настоящий момент единственным ограничением в развитии ещё более масштабного экспорта на Украину является пропускная способность газопроводов в Польше на направлении Силезия — Прикарпатье. Увеличения мощности этих газопроводов мы ожидаем самое позднее к 2021 году», — отмечает Возняк.

Глава корпорации «Энергетические ресурсы Украины» гражданин США Дейл Перри в свою очередь указал на геополитическую важность этой поставки.

«Мы поддерживаем свою репутацию первопроходцев в выполнении самых смелых задач в региональной энергетике. Благодаря сотрудничеству с нашим польским партнёром мы добиваемся существенного прогресса в построении трансатлантического коридора поставок газа из США на Украину», — подчеркнул Дейл Перри.

«Экономического смысла нет»

В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и министр энергетики США Рик Перри обсудили планы поставок американского газа на Украину через Польшу. В свою очередь представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский в июне заявил о готовности Варшавы запустить газопровод пропускной способностью 2 млрд кубометров для поставок газа на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр энергетики США Рик Перри

Reuters

© Mykola Lazarenko / Ukrainian Presidential Press Service

Как отмечают эксперты, для украинского руководства проекты закупки газа в Польше носят в первую очередь политическое значение. Таким образом, Киев показывает свою якобы «независимость» от Москвы.

«Для Украины этот проект не имеет экономического смысла. Это исключительно политический акт, — заявил в беседе с RT заместитель директора Института национальной энергетики Андрей Фролов. — Для Украины это только пиар».

При этом эксперт отметил, что такой пиар не сопровождается реальным отказом от российского газа. Так, Украина ещё при Петре Порошенко официально прекратила закупки этого вида углеводородов в РФ. На деле она продолжает покупать газ российского происхождения, но выдаёт его за европейский.

Как отмечает Андрей Фролов, газопровод в Германовицах, который решили строить ещё в 2016 году, с украинской стороны так и не достроен, о чём в июне сообщали поляки. Однако ранее уже поступала информация о якобы имевшихся поставках газа из Польши на Украину. По мнению эксперта, такие поставки могли произойти только взаимозачётом.

«Какие-то деньги были выделены и освоены, но Украина свою часть домашнего задания по постройке трубопровода не выполнила, — считает Фролов. — Были проведены виртуальные поставки. То есть брался какой-то объём газа, а контрагент, которому не проложена труба, платил деньги за этот газ, но забирал его из другого источника».

Однако, как подчеркнул эксперт, такая схема работоспособна, если через Украину идут поставки российского газа, который можно выбирать и выдавать за поставленный из Польши американский.

Проблемные объёмы

Ещё в ноябре прошлого года PGNiG заключила с американской компанией Cheniere Marketing International LLP контракт на 24 года по поставкам сжиженного газа. Согласно документу, в 2019—2022 годах американская компания должна поставить полякам объёмы сжиженного топлива равные около 0,7 млрд кубометров газа, а в 2023—2042 годах — 39 млрд кубометров. Контракт с другой американской компанией Venture Global LNG, о котором сообщали месяцем ранее, предусматривает поставку газа на сумму 2,7 млрд кубометров в течение 20 лет.

В феврале 2019 года посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер сообщила, что по подписанным польской стороной контрактам США намереваются поставлять Польше 7,5 млрд кубометров газа в год. В июне в ходе визита в США польского президента Анджея Дуды он договорился со своим американским коллегой Дональдом Трампом о покупке 2 млрд кубометров сжиженного природного газа.

В то же время в октябре 2018 года PGNiG сообщала, что в 2017 году страна потребила 17 млрд кубометров газа. 74% закупили в России. Эксперты указывают, что сейчас американского газа не хватает для покрытия потребностей самой Польши. Кроме того, 2 млрд кубометров пропускной способности ещё не построенного газопровода между Польшей и Украиной — это крайне мало для Киева.

Газокомпрессорная станция на Украине

Reuters

© Gleb Garanich

«Два миллиарда кубических метров — это лишь 20% от того объёма импортного газа, который сейчас требуется Украине, — отмечает Андрей Фролов. — Где они возьмут остальное в случае конфликта с Россией и проблем с транзитом? Физические поставки СПГ на Украину и виртуальные поставки реверсного газа из Европы будут весьма проблематичны».

Планы Варшавы

Как отметил в интервью RT политолог Александр Асафов, Варшава стремится повысить свой статус в Европе, став главным пунктом распределения американского сжиженного газа на континенте.

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«У американцев есть весьма амбициозные планы по захвату европейского газового рынка. С этим связано и такое напряжение в американо-российских отношениях и давление на участников проекта «Северный поток — 2». Строятся терминалы для транспортировки сжиженного природного газа, в том числе и в Польше. А Польша желает конкурировать с Германией, желает стать новым европейским газовым хабом, поставщиком американского сжиженного газа», — отметил в беседе с RT Асафов.

Эксперт подчёркивает, что в обмен на лояльность Варшава надеется на скидку на американский газ, который сможет потом с выгодой перепродавать. В том числе Украине. Ранее Пётр Возняк заявлял, что США будут продавать Польше газ почти на 30% дешевле, чем она покупает у России.

Андрей Фролов отмечает, что польская компания просто вводит в заблуждение своих потребителей.

«Их заявление базируется на одном простом факте — контракты подписаны под FOB (Free On Board — термин, означающий свободную от оплаты доставку товаров на судне. — RT), то есть это цена при загрузке СПГ с завода на метановоз. По сути, они говорят о цене, которую будут платить непосредственно предприятию, производящему СПГ. Транспортные расходы по доставке морем не учитываются. Затраты на газификацию не учитываются. Транспортные расходы по доставке газа потребителям внутри Европы не учитываются. Налоги не учитываются. Фактически они сравнивали совершенно несравнимые вещи, так как та цена, которую называет «Газпром», включает в себя вышеперечисленные факторы (транспортные расходы и налоги)», — отмечает эксперт.

По словам эксперта, Польше необходимо найти страну, которая покупала бы у неё американский СПГ, так как для страны он является слишком дорогим.

«Среди соседей таких не нашлось, кроме одной страны — Украины».

Подозрительные схемы

PGNiG — крупнейшая в Польше нефтегазовая компания, большая часть акций которой принадлежит государству. Её партнёр на Украине — напротив, компания частная — «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ). В начале 2019 года ЭРУ значилась в пятёрке крупнейших частных импортёров природного газа на Украину.

Ранее совладельцем компании значился Андрей Фаворов, который в ноябре 2018 года был назначен руководителем дочернего предприятия украинского государственного гиганта «Нефтегазсбыт». В украинских СМИ сообщали о наличии у Фаворова гражданства США, связях с олигархом Ринатом Ахметовым и дружбе с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

Андрей Фаворов

© ЭРУ

ЭРУ неоднократно обвиняли в причастности к коррупционным схемам. В частности исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее утверждал, что из-за действий Фаворова «Нафтогаз» продавал газ ЭРУ по цене ниже рыночной. В июле журналист телеканала 1+1 Андрей Дубинский обвинил компанию в махинациях при покупках электричества.

Ранее ЭРУ заявила, что осуществила «первый в истории импорт» электроэнергии из Словакии и Венгрии. По мнению Дубинского, на деле украинские потребители купили свою же электроэнергию, но с европейской наценкой.

Как считает Андрей Фролов, украинские партнёры поляков действительно могут проворачивать такие схемы.

«Рынок газа устроен таким образом, что возможно какие-то грузы перекупать по взаимозачёту. Есть экономические инструменты, которые позволяют такие операции осуществлять», — отмечает эксперт.

С тезисом о возможной коррупционной составляющей в планах поставок газа из Польши согласен и Александр Асафов.

«Я думаю, что все эти обвинения справедливы, но пока рано говорить о том, как эта ситуация будет складываться на самом деле. Поставок пока нет, это всего лишь слова. Сейчас это позиция крайнего популизма, которая совершенно не факт, что будет реализована. Учитывая то, как компания ЭРУ работала раньше, не факт, что она сразу сменит свои методы и приёмы, став поставщиком американского газа», — считает политолог.