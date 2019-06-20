В Польше заявили о готовности присоединить газопровод к украинской ГТС

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Польша готова запустить газопровод на 2 млрд кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской. Об этом заявил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

«Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах», — приводит его слова «Зеркало недели».

Наимский отметил, что пропускная способность газопровода составляет 2 млрд кубометров.

По его словам, это немного, но, когда украинцам нужна срочная помощь, Варшава готова её предоставить.

В настоящее время Польша ждёт решения украинской стороны, добавил он.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и министр энергетики США Рик Перри обсудили планы импорта американского СПГ из терминала Польши на Украину.

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