В Польше заявили о готовности присоединить газопровод к украинской ГТС
«Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах», — приводит его слова «Зеркало недели».
Наимский отметил, что пропускная способность газопровода составляет 2 млрд кубометров.
По его словам, это немного, но, когда украинцам нужна срочная помощь, Варшава готова её предоставить.
В настоящее время Польша ждёт решения украинской стороны, добавил он.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и министр энергетики США Рик Перри обсудили планы импорта американского СПГ из терминала Польши на Украину.