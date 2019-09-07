«Сэкономить на Украине»: почему Трамп может отказать Киеву в военной помощи

В конгрессе США призвали Дональда Трампа разблокировать $250 млн, выделенных на военную помощь Украине. С такой просьбой к главе Белого дома обратились члены палаты представителей — демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол. В настоящее время проводится аудит программы поддержки ВСУ, по результатам которой Трамп примет окончательное решение о передаче средств Киеву. Этот вопрос должен быть закрыт до 30 сентября — даты окончания 2019-го финансового года. По мнению экспертов, велика вероятность, что украинская армия деньги не получит, поскольку американский лидер ищет пути сокращения военных расходов без ущерба для собственных Вооружённых сил.

Председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США демократ Элиот Энгель и его коллега республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа разморозить выделение средств на оказание военной помощи Украине. По мнению конгрессменов, ресурсы на поддержку ВСУ «имеют важное значение для продвижения интересов национальной безопасности США».

Также по теме «Заменить нечем»: как украинский ВПК будет обходиться без деталей из России Государственный концерн «Укроборонпром» так и не сумел найти замену для 40% деталей и комплектующих военной техники из России, заявила...

«Это финансирование, ставшее при поддержке обеих партий ответом на посягательства, которым Россия подвергает суверенитет и территориальную целостность Украины с 2014 года, служит украинскому народу важнейшим ресурсом для сдерживания продолжающейся российской агрессии и территориальной экспансии. Конгресс по-прежнему считает, что оказание неизменной поддержки Украине в целях противодействия злонамеренному влиянию России является одним из центральных приоритетов национальной безопасности США», — говорится в письме Энгеля и Маккола.

Парламентарии напомнили, что времени на выделение средств осталось немного. Срок решения вопроса истекает 30 сентября, когда заканчивается 2019-й финансовый год.

Несколькими днями ранее с аналогичным призывом к Трампу обратилась группа сенаторов из трёх демократов (Дик Дурбин, Ричард Блюменталь, Джин Шахин) и двух республиканцев (Роб Портман, Рон Джонсон). Конгрессмены заявили, что спонсирование украинской армии способствовало повышению «военного потенциала» страны и «отражению продолжающихся нападений Кремля».

«Деньги уходят в чёрную дыру»

Средства на поддержку ВСУ выделяются в рамках программы «Инициатива по содействию безопасности Украины». В этом году Киев должен получить $250 млн. В настоящее время эта сумма находится на счетах Минобороны США, однако Пентагон не получил распоряжение из Белого дома об их использовании для нужд украинской армии.

В конце августа газета Politico сообщила, что Трамп поручил министру обороны Марку Эсперу и советнику по национальной безопасности Джону Болтону провести аудит военной помощи Украине. Таким образом, как пишет издание, президент США рассчитывает сократить объём ассигнований вооружённым силам иностранных государств. Также глава Белого дома якобы намеревается улучшить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

За сохранение «Инициативы по содействию безопасности Украины» выступают руководство Пентагона и часть ближайшего окружения Трампа. 1 сентября в Варшаве вице-президент США Майк Пенс встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. На переговорах обсуждалась в том числе американская военно-техническая помощь Киеву. Пенс пообещал, что Соединённые Штаты «не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».

Партия внедорожников Hummer перед выгрузкой из порта Одессы

Facebook

© ukr.embassy.usa

5 сентября вопросу выделения средств ВСУ была посвящена прошедшая в Киеве встреча сенаторов Рона Джонсона и Криса Мёрфи с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком. На переговорах обсуждалась перспектива «расширения комплексной поддержки Украины в сферах безопасности и обороны».

Также по теме «Убийцы собственного народа»: украинский политик опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о преступлениях ВСУ...

Также сенаторы пообщались с Зеленским. По итогам беседы с президентом Украины Мёрфи напомнил, что «вопрос предоставления военной помощи неоднократно единогласно одобрялся конгрессом». Однако американский парламентарий допустил, что в 2019-м финансовом году украинская армия может не получить средств от США.

Как правило, конгресс США выступает инициатором сокращения ассигнований на украинскую армию в противовес стремлению Пентагона их увеличить. Например, в прошлом году конгресс разрешил выделить Киеву помощь в размере $200 млн, при этом Минобороны запрашивало $350 млн.

В беседе с RT президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что с большой вероятностью Трамп не будет уступать конгрессу и Пентагону по вопросу военной помощи Украине. По его мнению, президент США сомневается в эффективности программы поддержки ВСУ из-за высокого уровня коррупции на Украине.

«Трамп не уступит давлению конгресса и своего ближайшего окружения. У него есть собственный взгляд на Украину. В частности, он видит, что с приходом Зеленского реальная борьба с коррупцией не началась. Он небезосновательно подозревает, что деньги американских налогоплательщиков уходят в чёрную дыру», — отметил Лозанский.

Кроме того, как полагает эксперт, в преддверии выборов Трамп занят поиском средств на строительство стены на границе с Мексикой. Как сообщают американские СМИ, президент намерен изыскать их посредством перераспределения денег, находящихся в бюджете Пентагона. В частности, глава Белого дома может существенно сократить объём запланированной военной помощи иностранным государствам.

«Трамп хочет найти ресурсы на стену и при этом не нанести ущерб Вооружённым силам США. Вполне вероятно, что он в итоге решит сэкономить на Украине», — пояснил Лозанский.

Символическая поддержка

Военная помощь Киеву со стороны США включает поставку различных видов военной продукции американского производства и покрытие транспортных расходов на её доставку. Например, весной 2019 года ВСУ получили два контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36 и 30 американских внедорожников Hummer.

Также по теме Продать «Украину»: как Зеленский собирается модернизировать ВМС страны Украинский президент Владимир Зеленский разместил на YouTube видеозапись своей поездки на Николаевский судостроительный завод (НСЗ). В...

По информации посольства Украины в США, до конца года Киеву будут переданы оборудование артиллерийской разведки, средства связи и радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, медицинское оборудование и «летальное вооружение оборонного характера».

С 2014 года Соединённые Штаты воздерживались от передачи Украине летального вооружения. Однако в начале марта 2018-го Госдепартамент одобрил поставку Украине 37 пусковых установок противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin и более 200 боеприпасов к ним на сумму $47 млн. Спустя полтора месяца партия оружия поступила на вооружение ВСУ.

Также средства, выделяемые Пентагоном, уходят на финансирование подготовки военнослужащих ВСУ. Их обучением занимаются американские офицеры. База для тренировок и совместных учений расположена на полигоне Яворовский в Львовской области.

Совместные учения военнослужащих армии Украины и США

Reuters

© Oleksandr Klymenko

Украинские власти придают большое значение военной помощи США, хотя далеко не всегда Вашингтон обеспечивает ВСУ исправным и надёжным вооружением. В июле 2018 года в СМИ было опубликовано письмо генерального директора КБ «Луч» (Киев) Олега Коростелёва, адресованное секретарю СНБО Александру Турчинову.

Также по теме «Как всегда, зарабатывают на войне»: Волкер рассчитывает на закупку Украиной американского оружия США рассчитывают, что Украина будет закупать американское оружие и военную технику, заявил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер в...

В нём топ-менеджер сообщил о происшествии 22 мая 2018 года на показательных стрельбах ПТРК Javelin, которые выполняли специалисты предприятия. Как рассказал Коростелёв, во время испытаний была выявлена неисправность маршевых двигателей комплекса. В письме говорилось об истечении предельного срока заводской эксплуатации силовых установок.

Также Коростелёв обратил внимание на ряд недостатков Javelin, таких как небольшая дальность стрельбы (до 2500 м), сложность эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях, необходимость привлечения иностранных специалистов для сервисного обслуживания и ремонта ПТРК. Кроме того, использование американских комплексов в войсках требует значительных расходов на их содержание.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с RT заявил, что военная помощь США не оказывает существенного влияния на развитие боевых и оперативных качеств ВСУ. По его мнению, подготовка военнослужащих и степень технического оснащения украинской армии остаются на чрезвычайно низком уровне.

«Может показаться, что $250 млн — это значительная сумма, но в реальности такой объём поддержки является лишь актом символического характера. На выделяемые средства закупается продукция американской оборонки, причём не самая новая и качественная», — сказал Коротченко.

Как пояснил эксперт, в преддверии президентских выборов в США военная помощь Украине превратилась в инструмент внутриамериканской политической борьбы. По его мнению, замораживанием «Инициативы по содействию безопасности Украины» Трамп пытается надавить на Киев и получить компромат на своего главного соперника от Демократической партии — Джо Байдена.

«По моему мнению, Трамп получит от Зеленского необходимые сведения о Байдене и потом выделит деньги на нужды украинских формирований. Сейчас идёт очень сложная политическая игра, и Украина в ней вновь выступает в роли разменной монеты», — пояснил Коротченко.