Украинская разведка обвинила Россию в «подготовке к вторжению»

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Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы отрабатывает сценарий ведения боевых действий на украинской территории.
Украинская разведка обвинила Россию в «подготовке к вторжению»
  • © Joint Forces Operation / Vitali Soloniy

Об этом он сказал в интервью агентству «Укринформ».

«Одна из основных угроз — это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий... Она остаётся, и Россия поддерживает высокий уровень этой угрозы за счёт наращивания группировок своих войск», — указал он.

По его словам, в скором времени завершится формирование трёх российских дивизий около украинской границы.

Скибицкий также высказал мнение, что Россия к 2020 году якобы планирует завершить «меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении».

В декабре 2018 года бывший украинский лидер Пётр Порошенко, являясь президентом страны, обвинил Россию в намерении захватить Бердянск и Мариуполь. Позднее он заявлял, что опасается «нападения» России на корабли стран Балтии.

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