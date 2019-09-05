Украинская разведка обвинила Россию в «подготовке к вторжению»
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Об этом он сказал в интервью агентству «Укринформ».
«Одна из основных угроз — это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий... Она остаётся, и Россия поддерживает высокий уровень этой угрозы за счёт наращивания группировок своих войск», — указал он.
По его словам, в скором времени завершится формирование трёх российских дивизий около украинской границы.
Скибицкий также высказал мнение, что Россия к 2020 году якобы планирует завершить «меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении».
В декабре 2018 года бывший украинский лидер Пётр Порошенко, являясь президентом страны, обвинил Россию в намерении захватить Бердянск и Мариуполь. Позднее он заявлял, что опасается «нападения» России на корабли стран Балтии.