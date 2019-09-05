Сенаторы США обсудили с главой СНБО усиление военной поддержки Украины

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Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи в ходе визита в Киев обсудили с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком расширение поддержки безопасности Украины.
Сенаторы США обсудили с главой СНБО усиление военной поддержки Украины
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«Во время встречи были обсуждены важные вопросы военно-политического сотрудничества Украины с США... возможности расширения комплексной поддержки Украины в сферах безопасности и обороны», — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Центрально-Восточном регионе, усиление санкционного давления на Россию, а также возможные угрозы реализации «Северного потока — 2».

«Без сомнения, это очередная ловушка из гибридного инструментария России, которая угрожает энергетической безопасности всей Европы», — цитирует ведомство Данилюка.

Ранее американские сенаторы призвали Белый дом сохранить предоставление военной поддержки Украине.

В конце августа Politico передавало, что президент США Дональд Трамп потребовал пересмотреть целесообразность оказания военной помощи Украине.

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