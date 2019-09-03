Сенаторы США призвали Белый дом сохранить военную помощь Украине
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Текст обращения опубликован на сайте сенатора-республиканца Роба Портмана.
«Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины, а также постоянную поддержку и одобрение со стороны конгресса США, который выделил эти средства. Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства», — говорится в письме.
Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть военную помощь Киеву.
В конце июня сообщалось, что США выделят Украине $4 млн на строительство складов для боеприпасов. Также в Пентагоне заявляли, что планируют выделить $250 млн на «дополнительную подготовку» Вооружённых сил Украины.