Глава СНБО Украины заявил о перспективе увеличения военной помощи США

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что США напрямую заинтересованы в военной поддержке Киева и могут увеличить объём финансирования по данному направлению.
Глава СНБО Украины заявил о перспективе увеличения военной помощи США
  • Александр Данилюк. Архивное фото / © РИА Новости

«Насколько военная поддержка Украины отвечает интересам США? Она в прямых интересах США. Поэтому я уверен, что эта поддержка не только сохранится, но мы можем говорить и об её увеличении», — цитирует Данилюка «Укринформ».

Он подчеркнул, что данный вопрос обсуждался в ходе встречи в Киеве с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

По словам Данилюка, сообщения в СМИ о пересмотре Вашингтоном финансовой помощи Украине появились в связи с тем, что США решили проанализировать эффективность оказываемой военной поддержки по всем сферам.

Ранее Politico передавало, что американский президент Дональд Трамп призвал пересмотреть военную помощь Украине с точки зрения интересов Соединённых Штатов.

Впоследствии издание со ссылкой на источник сообщило, что Пентагон выступил за сохранение пакета военной помощи Украине.

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