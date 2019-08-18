«Убийцы собственного народа»: украинский политик опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о преступлениях ВСУ против гражданского населения Донбасса. Обнародованные отчёты о правонарушениях датированы 2014—2015 годами и адресованы министру обороны Украины Степану Полтораку. Как отмечают эксперты, информация о преступлениях украинских военных на востоке страны не раз становилась достоянием общественности. Однако аналитики полагают, что новая киевская власть не будет заниматься полномасштабным и комплексным расследованием нарушений прав человека в Донецкой и Луганской областях.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обнародовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о преступлениях, совершённых украинскими силовиками в Донецкой и Луганской областях в первые годы вооружённого конфликта на юго-востоке Украины.

К опубликованной на Facebook записи прикреплены фотографии ксерокопий документов о правонарушениях военнослужащих ВСУ против гражданского населения Донбасса. Эти сведения, как и сводная статистика преступлений, датируются 2014—2015 годами и были адресованы министру обороны Украины Степану Полтораку.

Журавко рассказал лишь о нескольких резонансных преступлениях украинских военных в Донбассе. Среди опубликованных материалов — произошедший в ноябре 2014 года случай, когда контрактник 79-й Отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения проник в частный дом, где изнасиловал девушку и убил защищавшего её отца.

В марте 2015-го в городе Константиновка Донецкой области нетрезвый водитель бронетранспортёра наехал на двух пешеходов, которые находились на тротуаре. Согласно документу, девочка 2008 года рождения погибла на месте. Вторая пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.

В июне 2015-го двое призванных по мобилизации украинских военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения проникли в частный дом, где убили двух женщин. Также описан случай, когда трое военных воспользовались услугами такси, чтобы добраться до расположения части, но повздорили с водителем и застрелили его из штатного оружия (АКС-74), спрятав тело в лесополосе. Согласно документам, в трёх описанных случаях из четырёх были возбуждены дела по статье «Умышленное убийство».

Журавко также обнародовал датированную 2015 годом сводку, согласно которой с апреля 2014-го против местного населения в «зоне АТО» было совершено 147 преступлений. Среди них преобладают умышленное убийство (20), незаконное лишение свободы или похищение человека (19) и незаконное завладение транспортным средством (19).

Всего за этот период из-за действий военнослужащих и сотрудников ВСУ погибли 60 мирных жителей.

«Военные преступления сроков давности не имеют. Эти факты и эти документы были направлены министру обороны С. Полтораку, который для меня является военным преступником, убийцей собственного народа... Эти документы будут являться свидетельством страшных преступлений в процессе военного трибунала над этими преступниками», — подчеркнул Журавко.

Напомним, что после событий «евромайдана» в апреле 2014 года на востоке Украины стартовала «антитеррористическая операция» (АТО). В зону её проведения были включены районы Донецкой, Луганской и Харьковской областей, жители которых не признавали насильственную антиконституционную смену власти в стране. В нескольких регионах сформировалось народное ополчение, для борьбы с которым Киев направил военных и так называемые добровольческие батальоны, — так начался вооружённый конфликт в Донбассе, который продолжается уже более пяти лет.

Комментируя обнародованные Журавко документы, член Общественного совета при Минобороны России, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с RT констатировал, что в ходе вооружённого противостояния на юго-востоке страны армия Украины массово совершала преступления против гражданского населения. По словам эксперта, опубликованные сведения не являются сенсацией.

«Как вела себя украинская армия в Донбассе, хорошо известно. В целом мы можем охарактеризовать украинскую армию как инструмент насилия в отношении части населения, проживающего на востоке Украины. Они запятнали свои знамёна массовыми преступлениями против человечности, уничтожением гражданского населения, грабежами и разбоем», — заявил эксперт.

По мнению собеседника RT, ВСУ превратились в «армию карателей, исполнявшую приказы тех, кто совершил государственный переворот». Коротченко подчеркнул, что каждое преступление против мирных граждан должно быть расследовано, а украинские военные преступники должны быть преданы суду либо на Украине, либо в международных инстанциях.

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В свою очередь, политолог Иван Мезюхо отметил, что нарушение украинскими силовиками прав и свобод человека и гражданина в Донецкой и Луганской областях не является секретом.

«Информация о таких нарушениях в этих регионах звучала все пять лет, даже в некоторых украинских СМИ. К сожалению, международные правозащитные организации вяло реагируют на факты нарушения прав гражданина и человека со стороны Киева в ЛНР и ДНР», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Политолог также усомнился в том, что новая украинская власть будет проводить комплексные расследования по фактам нарушений прав человека на территориях самопровозглашённых республик Донбасса и в других регионах Украины.

«Возможно, расследования будут вестись по каким-то отдельным вопросам с целью очернить предыдущую власть. Потому что предыдущая политическая элита сейчас находится в оппозиции к действующему на Украине политическому режиму во главе с Зеленским», — отметил Мезюхо.

Вместе с тем он подчеркнул, что при новом президенте всё ещё не соблюдаются Минские соглашения, лежащие в основе мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Как считает Мезюхо, украинская сторона по-прежнему не настроена на конструктивный диалог с лидерами ДНР и ЛНР.