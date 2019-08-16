«Шоу продолжается»: в России отреагировали на планы Киева по «реинтеграции» Крыма и Донбасса

Планы Киева по «возвращению» Крыма и Донбасса оторваны от реальности и направлены лишь на внутриукраинского потребителя. Об этом сказали в российском Совфеде, комментируя заявление заместителя руководителя офиса президента Украины Руслана Рябошапки о разработке стратегии по «реинтеграции Крыма и Донбасса». По мнению сенаторов, подобные инициативы предпринимаются, чтобы задобрить националистов. В Госдуме, в свою очередь, подчеркнули, что нежелание Украины признавать реальное положение вещей на внешней и внутренней политической арене препятствует нормализации её отношений с РФ.

Руководство Украины упорно возвращается к одной и той же теме — «реинтеграции» Крыма и Донбасса, невзирая на сложившиеся там ситуации. Об этом RT заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. В частности он указал на то, что полуостров уже более пяти лет назад вернулся в состав России, но Киев до сих пор не оставляет попыток всячески подчеркнуть свои притязания.

«Разрабатывать какие-то планы по «реинтеграции» Крыма на Украину совершенно бесперспективно и никаких результатов эти планы не достигнут. Уже не один раз мы говорили о том, что полуостров в составе России навечно... Те, кто разрабатывает подобные планы, должны помнить о том, как Крым оказался в составе Украины, как мы жили в одном государстве, и понимать, что никогда у крымчан не было желания жить вместе с Украиной, тем более при её отношении к полуострову», — рассказал Цеков.

В отношении Донбасса, отметил сенатор, Киев пытается решать вопрос, не углубляясь в него. По мнению сенатора, если бы руководство Украины действительно было заинтересовано в нормализации ситуации на юго-востоке, то оно бы «разрабатывало план действий по прекращению войны».

«Мне кажется, из-за страха и неспособности проявить смелость, сказав о реальных вещах, они (власти Украины. — RT) и разрабатывают подобные планы. Эти планы в основном направлены на украинского потребителя... Они разрабатываются для украинских националистов, для того чтобы они себя спокойно вели и не угрожали нынешней власти. Нынешняя власть впечатлена тем давлением, причём вооружённым, которое они оказали на предыдущую администрацию, на Порошенко», — сказал Цеков.

Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве

РИА Новости

План «возвращения»

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил о начале разработки стратегии по «реинтеграции Крыма и Донбасса».

«Среди основных идей — необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий и плана действий, который бы регулярно пересматривался», — написал он в Facebook.

Первые шаги, которые, по его мнению, должны быть предприняты, — это создание концепции переходного правосудия и имплементация норм и принципов международного гуманитарного и уголовного права.

«Кроме того, один из приоритетов — наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад», — сообщил Рябошапка.

Политик также отметил, что проработка вопроса ведётся вместе с украинским «представителем президента в Крыму» Антоном Кориневичем и так называемым прокурором Крыма Гюндузом Мамедовым. Первый пакет конкретных инициатив они собираются представить к 2020 году.

«Всё покрыто туманом»

Как отметил Сергей Цеков, в настоящий момент все инициативы Киева расплывчаты и неконкретны. В частности, по его словам, совершенно непонятно, о каком правосудии ведётся речь.

«Проведут люстрации, лишат избирательного права и так далее. То есть, я думаю, что подразумеваются некие репрессивные меры по отношению к тем, кто проживает на этих территориях. И они будут, с одной стороны, наказанием для некоторых, а с другой, примером для других — «сознательных» граждан Украины», — добавил сенатор.

С ним согласен и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, на жителей как Крыма, так и Донбасса украинские власти будут пытаться давить всеми способами.

«Мы должны быть готовы к тому, что Киев при помощи пропаганды будет давить на жителей Донбасса и Крыма», — заявил Затулин RT.

При этом депутат предупредил, что от Украины в ближайшее время не стоит ждать смены риторики по полуострову.

Вид на Ялту

globallookpress.com

© Serguei Fomine

«На Украине не считают Крым частью России. Исходя из этой позиции, и предпринимаются различные шаги. Что касается представителей администрации нового президента, мы не дождёмся от неё понимания в этом вопросе, как и в случае с предыдущим главой государства. Никакие аргументы российской стороны — будь то исторические факты или обстоятельства новейшего времени — не являются для них чем-то весомым», — пояснил депутат.

Как добавил Затулин, подобная позиция является «общей и солидарной» для большей части украинского политикума.

Цинизм власть имущих

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал излишними разнообразные стратегии Киева. Ведь, по его словам, по тому же Донбассу уже давно имеется механизм урегулирования.

Также по теме «Открыто укрепляют свои позиции»: в Донбассе заявили о наращивании численности ВСУ в регионе Вооружённые силы Украины нарушают Минские соглашения и укрепляют свои позиции рядом с объектами ДНР, заявили в самопровозглашённой...

«Не надо изобретать велосипед. Ведь есть международный согласованный механизм урегулирования конфликта на Донбассе. Называется он Минские соглашения. И нужно начать его выполнять, хотя бы первый пункт — перестать обстреливать территорию Донецка и Луганска. Чтобы мирные люди наконец перестали гибнуть. Мне кажется, что, пока гибнут люди, пока продолжаются обстрелы, слышать подобные заявления со стороны киевского режима странно и, я бы сказал, цинично», — заявил он RT.

Украинский истеблишмент, указал Морозов, должен исходить из интересов своих граждан, а не устраивать какие-то правовые и организационные тренинги для чиновников.

«Шоу у них продолжается. Они думают, что, как в фильме «Слуга народа», так же и на практике можно заниматься популизмом и народ будет доволен. Но реальная жизнь отличается тем, что нужны конкретные механизмы решения существующих проблем, а не просто работа на камеру», — резюмировал депутат.

Создание видимости

Активность нового руководства Украины говорит лишь о его попытках создать себе имидж, считают эксперты. Так, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш полагает, что упоминание Русланом Рябошапкой Римского статута — это стремление создать видимость правовых решений.

«Шаги по ратификации Римского статута и, как следствие, возможное обращение в Международный уголовный суд — это ничто иное, как создание видимости каких-либо действий по «возвращению» Крыма и по урегулированию ситуации с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской республиками. Потому что ни Римский статут, ни международный суд не имеют юрисдикции по данным делам. В первую очередь, я имею в виду в отношении субъекта Российской Федерации — Крыма... Но, тем не менее, граждане Украины будут верить, что Зеленский выполняет свои обещания», — пояснила она RT.

Ярмуш считает, что украинские власти обратились к Римскому статуту, чтобы получить возможность возбудить дела в Международном уголовном суде против лиц, которые, по их утверждению, ведут военные действия на территории Донбасса.

«Также в дальнейших планах я усматриваю обращение президента Украины и его администрации в международный суд с целью начать какую-либо процедуру по обвинению России в агрессии по отношении к Крыму. Возможно, будут придуманы ещё какие-либо абсурдные обвинения. Но всё это — не более чем желание президента Зеленского юридически обосновать свои предвыборные обещания», — сказала адвокат.

Однако, подчеркнула Ярмуш, на деле это всё никуда не приведёт.

«Это тупик для украинских властей», — подытожила собеседница RT.