В Совфеде оценили стратегию Киева о «реинтеграции Крыма и Донбасса»
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«Сложно представить, что они там разработали, потому что это общие слова. Фразы вроде умные, а что за ними стоит — непонятно», — сказал Цеков.
Он добавил, что украинским властям следовало бы разрабатывать план действий по решению ситуации в Донбассе и планы по улучшению отношений с Россией.
«А разрабатывать какие-то планы по «реинтеграции» Крыма совершенно бесперспективно, и на к каким результатам эти планы не приведут», — отметил Цеков.
Ранее стало известно, что в Киеве призвали создать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса».