В Совфеде оценили стратегию Киева о «реинтеграции Крыма и Донбасса»

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя главы офиса украинского лидера Руслана Рябошапки о необходимости разработки стратегии по «реинтеграции Крыма и Донбасса».
В Совфеде оценили стратегию Киева о «реинтеграции Крыма и Донбасса»
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«Сложно представить, что они там разработали, потому что это общие слова. Фразы вроде умные, а что за ними стоит — непонятно», — сказал Цеков.

Он добавил, что украинским властям следовало бы разрабатывать план действий по решению ситуации в Донбассе и планы по улучшению отношений с Россией.

«А разрабатывать какие-то планы по «реинтеграции» Крыма совершенно бесперспективно, и на к каким результатам эти планы не приведут», — отметил Цеков.

Ранее стало известно, что в Киеве призвали создать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса».

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