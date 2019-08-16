В Совфеде оценили стратегию Киева о «реинтеграции Крыма и Донбасса»

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя главы офиса украинского лидера Руслана Рябошапки о необходимости разработки стратегии по «реинтеграции Крыма и Донбасса».

«Сложно представить, что они там разработали, потому что это общие слова. Фразы вроде умные, а что за ними стоит — непонятно», — сказал Цеков.

Он добавил, что украинским властям следовало бы разрабатывать план действий по решению ситуации в Донбассе и планы по улучшению отношений с Россией.

«А разрабатывать какие-то планы по «реинтеграции» Крыма совершенно бесперспективно, и на к каким результатам эти планы не приведут», — отметил Цеков.

Ранее стало известно, что в Киеве призвали создать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса».