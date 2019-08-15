В Киеве призвали создать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса»
- РИА Новости
По его словам, рабочая группа по вопросам «реинтеграции» уже начала обсуждать этот вопрос.
«Среди основных идей — необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался», — заявил Рябошапка.
Он рассказал, что планируется подготовить концепцию «переходного правосудия».
«Кроме того, один из приоритетов — наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад», — отметил чиновник.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.