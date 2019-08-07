Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины. Об этом он заявил в ходе встречи с украинской общиной в Анкаре.

«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в состав Украины и разъединённые крымско-татарские семьи соберутся за одним столом... и далее в его истории будут только счастливые праздники», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Кроме того, Зеленский рассказал о планах упростить на законодательном уровне получение разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове.

Ранее Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину обсудить в ходе международных переговоров в Минске, «чей Крым и кого там нет в Донбассе».

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Крым — это один из регионов России, а вопроса о принадлежности полуострова «существовать не может».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.