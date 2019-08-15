«Свыше тысячи в день»: жители ДНР и ЛНР подали более 60 тыс. заявлений на получение гражданства РФ

Жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявлений на получение российского паспорта. Об этом сообщили в МВД России. В ведомстве также отметили, что более 25 тыс. человек уже получили гражданство РФ. При этом в связи с большим количеством обращений министерство намерено увеличить число сотрудников миграционных подразделений. По мнению экспертов, в ближайшее время эти цифры будут только расти, поскольку население юго-востока Украины не может воспользоваться своими правами как граждане этой страны.

Жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали свыше 60 тыс. заявлений на получение гражданства РФ по упрощённой процедуре. Об этом сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ Валентина Казакова.

«На сегодняшний день более 60 тыс. заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тыс. человек», — сказала Казакова журналистам.

По её словам, число желающих получить российский паспорт постоянно растёт, в день подаётся свыше 1 тыс. заявлений. В связи с этим МВД РФ намерено увеличить численность сотрудников миграционных подразделений.

«Общее число лиц, которые могут воспользоваться (упрощённой процедурой. — RT), — около 3 млн граждан Украины», — добавила представитель Министерства внутренних дел России.

Накануне в миграционной службе министерства внутренних дел Донецкой народной республики сообщили, что почти 10 тыс. граждан ДНР были приняты в российское гражданство.

«В упрощённом порядке паспорт гражданина Российской Федерации получили 9 825 человек», — говорилось в сообщении Донецкого агентства новостей.

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, решение по вопросу о принятии в гражданство РФ должно приниматься в течение трёх месяцев со дня подачи документов. Глава государства распорядился, чтобы силовые ведомства, а также соответствующие органы исполнительной власти содействовали выдаче российских паспортов в рамках упрощённой процедуры.

По словам Путина, закон призван решить гуманитарные проблемы жителей Донбасса и не направлен на создание каких-либо проблем Киеву. К тому же, для получения паспорта РФ не нужен отказ от украинского гражданства.

При этом 17 июля российский лидер подписал указ, расширяющий число категорий жителей Украины, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощённой процедуре. Согласно документу, новые правила распространяются на всех, кто проживал в Донецкой и Луганской областях Украины до событий 2014 года.

Обратим внимание, что на Украине принятое российскими властями решение вызвало волну критики, несмотря на то, что подобную практику использует целый ряд европейских государств. К тому же, 2 августа главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что власти страны собирают информацию обо всех жителях самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, получивших гражданство РФ.

«Спрос на получение гражданства РФ будет увеличиваться»

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, статистические данные, представленные МВД РФ, свидетельствуют о том, что жители ДНР и ЛНР действительно не могут воспользоваться правами, которые им теоретически предоставляет украинское гражданство

«Когда было принято решение об упрощённом порядке, всё было достаточно чётко объяснено. Упрощённый порядок был установлен в связи с тем, что жители данных областей испытывают трудности в нормальной организации своей жизни, поскольку их статус на Украине, скажем так, достаточно сомнительный. Их объявляют то террористами, то сепаратистами, и так далее. Из-за этого они не могут пользоваться всеми теми благами, которыми могли бы пользоваться, как граждане Украины», — указал эксперт.

«То, что это обращение носит массовый характер, подтверждает, что эти люди действительно находятся в стеснённых условиях. Им затруднительно пользоваться статусом украинского гражданина и предпочтительнее иметь российское гражданство», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо полагает, что количество желающих получить паспорта РФ продолжат расти.

«Я лично общался с жителями Донбасса, проживающими сейчас на территории Крыма. По их словам, некоторые их родственники ещё не подали документы, но собираются это сделать. Я думаю, что спрос на эту процедуру будет увеличиваться. И вскоре мы уже будем говорить о ещё большем числе жителей Донбасса, которые подали документы на получение российского гражданства. Россия выполняет важную миротворческую функцию, предоставляя гражданство жителям Донбасса. Россия защищает права и свободы людей, проживающих на этой территории. Потому что Киев, фактически, ограничивает жителей этого региона в элементарных правах и свободах, чем нарушает свою же Конституцию и документы ООН», — пояснил эксперт в беседе с RT.