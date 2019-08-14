В ДНР назвали число получивших гражданство России
- Reuters
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«В упрощённом порядке паспорт гражданина Российской Федерации получили 9825 человек», — цитирует агентство сообщение ведомства.
25 июля в миграционной службе МВД ДНР заявили, что более 5,5 тыс. жителей республики получили российские паспорта.
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.
Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с НСН прокомментировал выдачу российских паспортов в Донбассе.