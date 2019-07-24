В СПЧ прокомментировали выдачу российских паспортов в Донбассе

Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с НСН прокомментировал выдачу российских паспортов в Донбассе.

По его словам, в основном все жители остаются на родине, поток в Россию не увеличивается, а те, кто уже в России, просто получают гражданство.

«Им становится проще, больше возможностей для трудоустройства, госслужба появляется. Сколько было, столько и остаётся, а то, что они гражданство получают, не меняет состава населения», — сказал Бобров.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка о том, что украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.