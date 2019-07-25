Более 5,5 тысячи жителей ДНР получили паспорта России

Более 5,5 тыс. жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики получили российские паспорта. Об этом сообщили в миграционной службе МВД ДНР.

«На данный момент принято 21,979 тыс. заявлений на получение российских паспортов по упрощённой системе. Получили паспорта более 5,5 тыс. человек», — приводит РИА Новости сообщение.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с НСН прокомментировал выдачу российских паспортов в Донбассе.