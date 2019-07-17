Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса
- РИА Новости
Так, на получение гражданства смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», но и жители этих областей в целом.
Ранее возможность пользоваться упрощённым порядком была только у тех, кто проживал в самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Весной Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства для отдельных категорий украинцев.
Также президент подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями Донбасса.
В ЕС допустили возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.