Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса

Российский лидер Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, на получение гражданства смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», но и жители этих областей в целом.

Ранее возможность пользоваться упрощённым порядком была только у тех, кто проживал в самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Весной Путин подписал указ, которым упростил получение гражданства для отдельных категорий украинцев.

Также президент подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями Донбасса.

В ЕС допустили возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.