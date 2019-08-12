В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса

Короткая ссылка
Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.
В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса
  • © РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Пять лет назад Российская Федерация отправила в Донбасс первый гуманитарный конвой, первую колонну белых грузовиков, которые сейчас стали полноценным символом безусловной поддержки», — отметила она.

Министр подчеркнула, что Россия оказала людям помощь в крайне сложное для Донбасса время: власти Украины вели в регионе активные боевые действия, против населения вводился ряд блокад экономического, финансового, транспортного и гуманитарного характера, в отношении мирных жителей на законодательном уровне закреплялись ограничения в правах и свободах.

Как указывает агентство, именно 12 августа 2014 года первая колонна с гуманитарной помощью МЧС России в составе 280 машин отправилась из подмосковного Наро-Фоминска в сторону юго-западной границы России.

25 июля в миграционной службе МВД ДНР заявили, что более 5,5 тыс. жителей республики получили российские паспорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить