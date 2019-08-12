В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса

Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Пять лет назад Российская Федерация отправила в Донбасс первый гуманитарный конвой, первую колонну белых грузовиков, которые сейчас стали полноценным символом безусловной поддержки», — отметила она.

Министр подчеркнула, что Россия оказала людям помощь в крайне сложное для Донбасса время: власти Украины вели в регионе активные боевые действия, против населения вводился ряд блокад экономического, финансового, транспортного и гуманитарного характера, в отношении мирных жителей на законодательном уровне закреплялись ограничения в правах и свободах.

Как указывает агентство, именно 12 августа 2014 года первая колонна с гуманитарной помощью МЧС России в составе 280 машин отправилась из подмосковного Наро-Фоминска в сторону юго-западной границы России.

25 июля в миграционной службе МВД ДНР заявили, что более 5,5 тыс. жителей республики получили российские паспорта.