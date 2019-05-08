«Превращают в людей третьего сорта»: в Москве ответили на отказ Киева признавать российские паспорта жителей Донбасса

Россия продолжит выдавать паспорта гражданам ЛНР и ДНР, которые этого пожелают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду, 8 мая, правительство Украины приняло решение не признавать российские документы, выданные жителям Донбасса. Кроме того, украинский министр по делам ветеранов Ирина Фриз отметила, что Киев может лишить соцвыплат и пенсий граждан, которые получат паспорта РФ. Как подчеркнули в Госдуме, такая мера — очередное доказательство дискриминации жителей Донбасса на Украине.

Россия продолжит выдавать паспорта жителям Донбасса, несмотря на решение Украины не признавать их. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — сказал он.

В среду, 8 мая, правительство Украины приняло решение не признавать российские паспорта, которые выдаются жителям Донбасса. Об этом сообщил в своём Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадим Черныш.

«За нарушение норм международного права в целях защиты интересов не будут признаваться документы, выданные рядом уполномоченных органов России», — заявил он.

Министр также добавил, что МИД Украины начнёт работать над тем, чтобы аналогичным образом поступили и другие государства.

На вопрос, какие российские паспорта выданы «незаконно», Черныш сказал, что это будет определяться по месту выдачи.

«Это очень легко установить: в любом паспорте указаны орган, который выдал документ и его код в соответствии со справочником классификатора. Эти два места сейчас определены — село Покровское и Новошахтинск Ростовской области», — добавил украинский министр.

Этот шаг со стороны Киева не окажет большого влияния на жизнь тех, кто получит российский паспорт, убеждён первый замред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Указ президента касался тех граждан, которые сами хотят иметь российское гражданство. Но при этом они сохраняют украинское. Это значит, что люди, получившие российский паспорт, спокойно смогут пользоваться украинским на территории своей страны», — сказал он в беседе с RT.

Сенатор указал, что для украинского правительства в порядке вещей нарушение прав жителей Донбасса, однако, когда люди сами стремятся выехать и получить помощь, это признаётся «незаконным».

«Считается нормальным, когда правительство лишает жителей ЛНР и ДНР элементарных прав, пенсий и социальных выплат. А вот если они смогут получать социальную и медицинскую помощь, начнут выезжать из страны и зарабатывать деньги — это уже будет нарушением», — добавил Джабаров.

Отметим, что в правительстве Украины обсуждают вопрос о лишении всех соцвыплат и пенсий жителей Донбасса, которые получат российские паспорта. Об этом заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

«Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», — написала она на своей странице в Facebook.

Заявление о возможном лишении жителей Донбасса пенсий и выплат свидетельствует о дискриминации части граждан Украины, убеждён первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Разве в Киеве нет людей, имеющих двойное гражданство, например с Израилем, европейскими странами? Если же ситуация рассматривается как повод отказаться от выплаты пенсий, то это превращение своих собственных сограждан в людей даже не второго, а третьего сорта. Такие действия ещё раз подчёркивают отношение к жителям соответствующих территорий», — отметил он в беседе с RT.

По мнению депутата, жители востока Украины стремятся получить российское гражданство, потому что хотят почувствовать себя защищёнными.

«Желание украинцев получить российские паспорта совершенно понятно — ведь второе гражданство позволит им получать российскую пенсию и другие выплаты, они будут защищены», — подчеркнул Новиков.

Так, согласно результатам соцопроса, проведённого среди жителей самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, порядка 86% респондентов выразили желание получить российское гражданство. Об этом заявил представитель ГУ МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

«Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство», — сказал он.

«Это вопрос гуманитарного характера»

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения жителями ДНР и ЛНР российского гражданства. Как подчеркнул глава государства, на данный момент жители Донбасса сильно ограничены в своих правах.

«Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера», — сказал Путин.

Позднее, 27 апреля, президент России допустил, что упрощённую процедуру получения российского гражданства предоставят для всех украинцев.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал он.

Однако избранный президент Украины Владимир Зеленский полагает, что российские паспорта украинцам не нужны. Более того, он предложил предоставлять украинское гражданство россиянам.

Владимир Путин отметил выгоды от общего для России и Украины гражданства.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы. Мы будем сильнее и успешнее», — подчеркнул российский президент.