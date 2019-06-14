«Появится множество возможностей»: в Ростовской области началась выдача паспортов РФ гражданам Донбасса

В Ростовской области жителям Донбасса были выданы первые паспорта РФ, оформленные по упрощённой процедуре. Церемония принятия в гражданство прошла в двух отделениях МВД России. Граждане Донецкой и Луганской народных республик, получившие российские документы, в беседе с журналистами видеоагентства Ruptly признавались, что давно ждали этого момента, поскольку теперь у них будет больше возможностей, в том числе для путешествий и образования. 24 апреля Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру предоставления гражданства жителям Донбасса.

Первая группа жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик получила паспорта РФ, которые были оформлены по упрощённой процедуре. В пятницу, 14 июня, началась выдача документов, удостоверяющих личность, в Ростовской области России.

«Можно сказать, что пять лет ждал этого момента. Все жизни людей с получением российского паспорта очень сильно изменятся. У всех нас появится множество возможностей», — отметил в разговоре с журналистами видеоагентства RT Ruptly Павел, получивший паспорт РФ одним из первых.

Одно из специализированных отделений МВД по вопросам миграции было открыто в Неклиновском районе, оно предназначено для граждан ДНР. Второе — в Новошахтинске, где паспорта выдадут жителям ЛНР.

«Меня переполняет радость от возможности получить российский паспорт. Теперь моя жизнь серьёзно измениться, потому что я смогу путешествовать, получать знания. В общем планов очень много, и я хочу их реализовать», — заметила жительница Донбасса Валерия.

Сама процедура получения российского паспорта по времени не превышает 15 минут и представляет собой прохождение дактилоскопии и принятие присяги гражданина России.

По словам заместителя начальника главного управления МВД России по Ростовской области генерал-майора внутренней службы Вячеслава Нагоши, на данный момент в ведомстве обработали и дали положительный ответ на запросы 1,2 тыс. человек.

«В настоящий момент на обработке находятся порядка 12 тысяч заявлений о приобретении российского гражданства», — сказал он.

При этом замначальника миграционной службы МВД ДНР Владимир Медведок подчеркнул, что число желающих получить российские паспорта в упрощённом порядке неизменно растёт.

«Мы вышли на показатель, что более 300 материалов ежесуточно мы доставляем в Ростовскую область для принятия решения... Цифры имеют геометрическую прогрессию, поэтому я думаю, что если брать ситуацию за июнь, цифры будут значительно превосходить майские», — приводит его слова РИА Новости.

Торжественное событие для жителей Донбасса также прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Есть маленькая, но надежда, что на этот раз результатом «упрощения получения гражданства» будет действительно «упрощение», а не «окоррупчивание», как в прошлые разы. А мы последим за этим», — написала она в Telegram-канале.

Процедура выдачи паспортов РФ по упрощённой схеме отделении МВД в Ростовской области

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Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, решение по вопросу о принятии в гражданство РФ должно приниматься в течение трёх месяцев со дня подачи документов. Глава государства распорядился, чтобы силовые ведомства, а также соответствующие органы исполнительной власти всячески содействовали выдаче российских паспортов в рамках упрощённой процедуры.

По словам президента России, закон призван решить гуманитарные проблемы жителей Донбасса и не направлен на создание каких-либо проблем Киеву. Вдобавок, для получения паспорта РФ не нужен отказ от украинского гражданства.

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«Они лишены очень многого. Лишены элементарных человеческих прав с точки зрения получения образования, например. Им даже трудно передвигаться по территории Украины либо третьих стран, по территории России даже трудно передвигаться, им не купить билет часто даже на самолёт или на поезд. Это вообще запредельная ситуация», — отмечал Путин.

Приём заявлений на получение гражданства России в упрощённом порядке в самопровозглашённой Донецкой народной республике начался в пятницу, 3 мая, в одном отделении республиканской миграционной службы МВД. С 7 мая по этому вопросу стали предоставлять консультации и оформлять документы все 33 территориальных подразделения миграционной службы республики.

В Луганской народной республике аналогичные услуги стали предоставляться с 6 мая.

Несмотря на то, что заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев Джордж Окот-Оббо отметил вклад России в разрешение вопросов, связанных с ликвидацией безгражданства и оказанию помощи пострадавшим гражданам из юго-восточных регионов Украины, в Верховную раду в начале июня внесли законопроект о конфискации имущества у получивших паспорт РФ жителей Донбасса. Как отмечали в разговоре с RT представители украинского парламента, введение дополнительных санкций против жителей Донбасса негативно повлияет на отношение к Киеву в этом регионе.