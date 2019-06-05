«Правовой нонсенс»: в Раду внесли законопроект о конфискации имущества у получивших паспорт РФ жителей Донбасса

Депутат Верховной рады Олег Мусий внёс на рассмотрение законопроект, который, как следует из названия, предполагает конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших гражданство РФ. Пока не опубликованы ни текст документа, ни пояснительная записка к нему. По мнению экспертов, если украинские парламентарии примут закон, позволяющий изымать имущество лишь на основании наличия российского паспорта, это ещё больше осложнит процесс урегулирования на юго-востоке страны.

Во вторник, 4 июня, в Верховную раду Украины внесён законопроект, который, судя по названию, предполагает конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство. Соответствующий документ был подан на рассмотрение украинского парламента депутатом Олегом Мусием.

На данный момент нет каких-либо подробностей относительно содержания законопроекта, на сайте Верховной рады пока опубликована только информация о регистрации проекта под названием «Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Напомним, что жители самопровозглашённых республик Донбасса в конце апреля обрели право в упрощённом порядке получать российское гражданство, когда президент РФ Владимир Путин исходя из гуманитарных соображений подписал соответствующий указ. Согласно проведённому позднее в ДНР и ЛНР опросу, подавляющее большинство жителей республик хотели бы получить российские паспорта.

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Вместе с тем накануне, 3 июня, в МВД РФ отчитались о ходе реализации президентского указа. Так, в Ростовской области развёрнуты и оснащены всем необходимым оборудованием четыре временных миграционных пункта по приёму и выдаче документов. Там сотрудники миграционных отделов принимают бумаги на оформление гражданства РФ от официальных представителей МВД самопровозглашённых республик Донбасса.

«На сегодняшний день принято несколько тысяч заявлений о получении российского гражданства, которые будут рассмотрены в срок до трёх месяцев... Решение будет вынесено в кратчайшие сроки по окончании проведения всех проверочных мероприятий», — сообщили в пресс-службе МВД.

Там также отметили, что с заявлениями о предоставлении им российских паспортов в территориальные органы МВД РФ могут обратиться также граждане Украины, которые временно или постоянно проживают или же временно пребывают в России.

Комментируя внесённый в Верховную раду законопроект о возможной конфискации имущества у жителей Донбасса, представитель партии «Батькивщина» в беседе с RT выразил мнение, что введение дополнительных санкций против украинцев на востоке страны негативно повлияет на отношение к Киеву в этом регионе.

«Депутаты хотят сделать всё, чтобы люди на востоке страны никогда не захотели вернуться в состав Украины. Даже не сомневаюсь, что депутаты согласятся ввести санкции против граждан на востоке. Потом не нужно удивляться такому отношению местных жителей», — отметил собеседник.

При этом источник RT в Радикальной партии отметил, что политика украинских властей во многом направлена против жителей регионов: «На Украине можно жить только в Киеве. Все остальные должны выполнять требования центральных властей. Как на самом деле выживают обычные люди, мало кого волнует. И это страшно».

Здание Верховной рады Украины в Киеве

РИА Новости

«Очередной русофобский закон»

По словам члена международного комитета Совета Федерации Олега Морозова, пока что ни в одном законодательстве не предусмотрены меры фискального характера, связанные с изменением гражданства. То есть человек по объективным причинам лишается определённых гражданских прав в конкретной стране (например, избирательного), права собственности в некоторых случаях могут быть ограничены, однако о конфискации речи не идёт, подчеркнул сенатор.

«Сомнительно, что инициатива получит поддержку, а если получит, то это будет абсолютный правовой нонсенс, потому что имущество приобреталось на законных основаниях и только на законных основаниях может быть изъято. Эти способы и причины изъятия очень чётко должны быть прописаны в законе и никак не связаны с наличием или отсутствием гражданства», — пояснил собеседник RT.

Он добавил, что подобные действия только отталкивают от Киева республики Донбасса на фоне и без того сложной ситуации в регионе.

«Очередной русофобский закон, который ещё раз подтверждает, что жители Донбасса для украинских парламентариев, украинских политиков и в целом украинской элиты — это люди второго сорта», — заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Пусть они вначале конфискуют имущество у господина Коломойского, у которого три гражданства, пусть они проверят гражданство или вид на жительство у других политиков, у парламентариев, наличие собственности... и всё это у них конфискуют, а потом уже будут думать про жителей Донбасса», — добавил он.

Эксперт констатировал, что, во-первых, для конфискации имущества необходимы очень веские основания, а во-вторых — непонятно, как в Киеве будут определять наличие российского гражданства у тех или иных жителей донбасских республик.

«Скорее всего, он будет работать в принципе против любого жителя Донбасса, которого можно будет обвинить в том, что у него якобы есть российское гражданство, и отнять имущество... Это не добавляет никакого позитива в необходимый переговорный процесс между республиками и Украиной», — подытожил Безпалько.