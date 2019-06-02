Кастинг политических талантов: как Зеленский проводит отбор кандидатов на выборы в Верховную раду

На Украине партия Владимира Зеленского «Слуга народа» завершила сбор резюме претендентов на участие в парламентских выборах, которые пройдут в стране 21 июля. Финалисты будут бороться за места в Верховной раде в мажоритарных округах. Их имена обещают объявить 8 июня. В общей сложности «Слуга народа» получила от граждан свыше 25 тыс. заявок. В партии Зеленского обещают проверить каждого кандидата, чтобы пресечь попадание в список лиц, аффилированных с бизнес-сообществом и властью. Однако аналитики называют «депутатский кастинг» профанацией и имитацией демократии. В Раду, как и прежде, пройдут представители олигархических кланов и влиятельные политики, отмечают эксперты.

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» завершила приём заявок кандидатов на участие в выборах в Верховную раду. Желание побороться за кресла депутатов и вступить в ряды сторонников новоизбранного главы государства изъявили более 25 тыс. человек. К кастингу были допущены все граждане Украины за исключением действующих членов парламента.

Досрочные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля. По прогнозу социологов, «Слуга народа» может получить до 40% мест в парламенте. 8 июня партия Зеленского проведёт первый съезд, на котором будут объявлены имена финалистов конкурса. Они должны будут принять участие в выборах в 199 мажоритарных округах. Также на съезде назовут 225 кандидатов по партийному списку.

От заявки до «постпраймериз»

Правила участия в конкурсе «Слуги народа» по отбору кандидатов на места в Верховной раде достаточно простые. Граждане должны были заполнить на сайте партии анкету, указав личные данные. Также от претендентов требовалось записать видеообращение и предложить на рассмотрение три законопроекта, в которых прописан механизм их реализации.

Помимо этого, кандидаты на участие в избирательной кампании должны поддерживать курс Зеленского, иметь опыт управления и успехи на профессиональном поприще, разбираться «в широком круге вопросов», обладать высокими морально-этическими качествами.

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«Кандидат партии — это порядочный человек, который умеет слушать и понимать проблемы, выполняет свои обещания. Он патриот, способен работать в команде, имеет лидерские способности и интеллектуальные качества, он открыт, воспитанный, готов диджитализировать общество и поддерживать курс президента», — говорится в обращении к претендентам.

В избирательном штабе партии пообещали оценить каждое резюме и провести с его обладателем телефонную беседу. Несмотря на сжатые сроки, отбор претендентов будет проводиться в несколько этапов.

Сначала члены команды Зеленского должны проверить достоверность указанных гражданином сведений. Большое внимание будет уделяться связям кандидата с бизнес-сообществом и государственными структурами. В частности, представители Зеленского должны пообщаться с людьми, которые знакомы с деятельностью претендента.

«Существует такое мнение, что на Украине невозможно заработать без контракта из госбюджета какие-то большие суммы. Мы как раз выясняем, возможно ли, чтобы человек без контракта из госбюджета стал предпринимателем, весьма успешным предпринимателем. Это один из примеров того, что проверяется на этом этапе», — пояснил ранее руководитель избирательного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко.

Затем деловые и моральные качества претендентов должны оценить «представители международных рекрутинговых компаний». Как сообщил Корниенко, на последнем этапе кандидатов ожидает процедура «постпраймериз», которая будет проведена после 8 июня. После того как на съезде будет представлен перечень претендентов, «мы откроем возможность комментировать каждого нашего кандидата и давать ту информацию, которую избиратель посчитает нужным», отметил глава избирательного штаба.

Члены Верховной рады в сессионном зале

© Valentyn Ogirenko/Reuters

Если на претендента появится «компромат», то его могут исключить из списка. Законодательство Украины позволяет до 8 июля снять кандидатуру на предстоящих выборах. Для того чтобы взаимодействовать с каждым претендентом, «Слуга народа» откроет «прозрачные офисы» и штабы в каждом мажоритарном округе.

В беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев назвал популизмом систему отбора кандидатов на места в Верховную раду. Эксперт уверен, что у «Слуги народа» не хватит ни людей, ни времени, чтобы проверить все резюме и пообщаться с каждым претендентом.

«Это имитация демократии. На всё про всё у партии Зеленского есть буквально несколько дней. Провести многоэтапную проверку, о которой нам говорят, невозможно технически. Но конкретные фамилии должны быть названы уже 8 июня. Вряд ли из-за провала этой процедуры будет переноситься съезд партии», — сказал Матвейчев.

Политолог считает, что «депутатский кастинг», объявленный «Слугой народа», призван удовлетворить запрос украинского общества на повышение прозрачности институтов власти, а также на кардинальное обновление Верховной рады за счёт «добросовестных» граждан, не связанных с олигархами.

«Зеленский, особенно на фоне одноимённого сериала («Слуга народа». — RT), символизирует мечту людей о народовластии, о том, что в Раду могут попасть «добросовестные» честные граждане. Но в реальности этот конкурс — чистой воды профанация. Он нужен, чтобы оправдать завышенные ожидания людей от президентства Зеленского. Политическая система Украины устроена таким образом, что автоматически отфильтровывает тех, кого «Слуга народа» зовёт в Раду», — пояснил Матвейчев.

«Квинтэссенция идейной пустоты»

В своей инаугурационной речи Зеленский заявил о необходимости смены политической элиты страны. По его словам, во власти должны находиться граждане, которые думают «о будущих поколениях». С этой целью президент объявил о роспуске Верховной рады и попросил уйти в отставку главу кабинета министров Владимира Гройсмана.

«Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры, одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу», — сказал Зеленский.

Помимо народной поддержки, политической опорой президента Украины должна стать партия «Слуга народа». Как признаются сами её руководители, на текущий момент она представляет собой «виртуальную» организацию. С 29 мая её лидером является Дмитрий Разумков, известный украинский политолог, ставший советником Зеленского на президентских выборах.

Идеологической платформой партии стала философия либертарианства, предполагающая максимальную свободу экономических отношений и ослабление контролирующей роли государства. На сегодняшний день чёткой программы у «Слуги народа» нет. Но Зеленский и лидеры партии неоднократно заявляли, что выступают за улучшение условий для ведения бизнеса и «диджитализацию», предполагающую развитие цифровой экономики.

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков

© Valentyn Ogirenko/Reuters

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отметил в беседе с RT, что «Слуга народа» — размытая в идейном отношении партия, которая к тому же очень слаба по своему интеллектуальному потенциалу.

«С одной стороны, у Зеленского не было времени на её формирование и привлечение думающих людей, а не профессиональных болтунов об инновациях. С другой стороны, «Слуга народа» — это квинтэссенция идейной пустоты самого президента, его безграмотности, некомпетентности в государственных делах», — пояснил эксперт.

Суздальцев убеждён, что инициатива главы государства по привлечению в партию новых «неиспорченных» кадров обречена на провал. Об этом свидетельствует нежелание «Слуги народа» объявлять кастинг, чтобы отобрать кандидатов на попадание в партийный список. В него, как предполагает собеседник, войдут политики, приближённые к Зеленскому и олигарху Игорю Коломойскому.

«На Украине сложилась порочная избирательная система, но дело не в её правовом формате, хотя и здесь есть проблемы, а в том, что Рада всегда наполняется представителями интересов олигархических группировок. Очень много коррупционеров проходит по партийным спискам, которые Зеленский требовал открыть в своей инаугурационной речи. Скорее всего, в состав «Слуги народа» будут включены друзья Зеленского и Коломойского», — сказал Суздальцев.

Как полагает эксперт, несовершенной на Украине является и мажоритарная система, которая способствует попаданию в парламент влиятельных региональных бизнесменов и политиков. В одномандатных округах кандидаты от «Слуги народа» рискуют потерпеть поражение.