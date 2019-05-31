Минюст Украины зарегистрировал нового главу партии «Слуга народа»

Министерство юстиции Украины зарегистрировало нового главу партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова для дальнейшего участия политической силы во внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская.

«Документы для государственной регистрации изменений в сведения о политической партии «Слуга народа» поступили в Министерство юстиции Украины и были рассмотрены в сроки, предусмотренные законодательством Украины», — приводит «Вести» её слова.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что «Слуга народа» может не успеть получить документы о регистрации нового лидера до выборов в Раду.

29 мая партия «Слуга народа» призвала желающих вступить в её ряды и стать кандидатами в депутаты Верховной рады от партии по мажоритарным округам на выборах 21 июля.