Партия «Слуга народа» не включит Саакашвили в списки на выборы в Раду
- Reuters
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По его словам, подобное решение не может быть принято из-за ограничений в законодательстве.
«Если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он (Саакашвили. — RT) не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был прожить пять лет на территории Украины», — цитирует Разумкова Интерфакс-Украина.
Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили.
В ответ политик выразил благодарность президенту за принятое решение. Впоследствии некоторые СМИ писали, что Саакашвили намерен вернуться на Украину в среду, 29 мая.