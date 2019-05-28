Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение гражданства Украины

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил благодарность украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за возвращение ему гражданства Украины.
Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение гражданства Украины
  • РИА Новости

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине», — написал он в Facebook.

Ранее Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства.

Как сообщали СМИ, Саакашвили планирует вернуться на Украину 29 мая.

Грузинского гражданства он был лишён в 2015 году, тогда же экс-президент Грузии получил украинский паспорт. Однако летом 2017 года Саакашвили указом бывшего президента Украины Петра Порошенко был лишён и украинского гражданства.

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