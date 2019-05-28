Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
- РИА Новости
Соответствующий указ главы государства опубликован на его сайте.
«Внести в указ президента Украины… изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — говорится в документе.
Ранее адвокат Саакашвили подал в администрацию Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.
Как писали СМИ, экс-президент Грузии намерен вернуться на Украину 29 мая.
В конце апреля российский лидер Владимир Путин отметил, что в отстаивании свобод и прав на Украине было бы справедливо начать с Саакашвили, вернув ему украинский паспорт.