Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
  • РИА Новости

Соответствующий указ главы государства опубликован на его сайте.

«Внести в указ президента Украины… изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины», — говорится в документе.

Ранее адвокат Саакашвили подал в администрацию Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

Как писали СМИ, экс-президент Грузии намерен вернуться на Украину 29 мая.

В конце апреля российский лидер Владимир Путин отметил, что в отстаивании свобод и прав на Украине было бы справедливо начать с Саакашвили, вернув ему украинский паспорт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить