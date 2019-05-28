Тимошенко поздравила Саакашвили с возвращением гражданства Украины

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поздравила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с возвращением ему украинского гражданства.
Тимошенко поздравила Саакашвили с возвращением гражданства Украины
  • Reuters

По её словам, лишение Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Правовой беспредел и вопиющая несправедливость. Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за неё стоит бороться», — написала Тимошенко в Facebook, добавив, что справедливость была восстановлена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили

В Госпогранслужбе Украине заявили, что оснований для недопуска бывшего президента Грузии в страну больше нет.

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