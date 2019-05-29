Партия Зеленского объявила конкурс кандидатов в депутаты Рады

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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» призвала желающих вступить в её ряды и стать кандидатами в депутаты Верховной рады от партии по мажоритарным округам на выборах 21 июля.
Партия Зеленского объявила конкурс кандидатов в депутаты Рады
  • РИА Новости

В партии отметили, что необходимо кардинальное изменение политической системы, и призвали своих сторонников выбрать подходящую деятельность в рамках объединения.

«Ваша возможность изменить страну — стать участником партии «Слуга народа»... Ищем достойных людей, которые поддержат курс команды», — говорится в сообщении пресс-службы партии в социальной сети Facebook.

Желающим предлагается стать волонтёрами в избирательном штабе, членами комиссии или наблюдателями на выборах, а также попробовать свои силы в качестве политиков и стать кандидатами от партии по мажоритарным округам.

«У вас есть четыре дня, чтобы предложить себя в качестве кандидата (в депутаты Рады. — RT) по мажоритарному округу», — отмечается в пресс-релизе.

В партии подчеркнули, что депутат должен быть готов стать «слугой народа» и оказывать всестороннюю поддержку команде президента страны.

Ранее Зеленский констатировал полное уничтожение легитимности Рады.

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