Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады

Короткая ссылка
Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
  • ©president.gov.ua

Глава государства призвал депутатов не использовать парламентскую трибуну для личного пиара и не превращать Раду в площадку для избирательных кампаний старых партий.

«Несмотря на то что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии», — написал Зеленский в Facebook.

Он также отметил, что нардепы должны начать голосовать за реформаторские законопроекты и не портить их своими «традиционными коррупционными выходками».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила план проведения досрочных выборов в Верховную раду 21 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить