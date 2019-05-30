«Парламент будет противодействовать Зеленскому»: Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку

Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку. Сам политик поблагодарил депутатов за это решение. Таким образом, украинский кабмин не будет расформирован. В то же время президент страны Владимир Зеленский направил в парламент запрос на увольнение главы МИД, министра обороны и председателя СБУ. По мнению экспертов, из-за решения главы государства распустить Раду законодатели будут противостоять кадровой политике Зеленского, а Гройсман после подтверждения своих полномочий окончательно перейдёт в оппозицию.

Верховная рада отказалась принимать отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. За уход главы кабмина проголосовали 97 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее о намерении подать в отставку заявил сам Гройсман. Его заявление об отставке было зарегистрировано в Верховной раде 23 мая.

Комментируя итоги голосования, Гройсман поблагодарил депутатов за их решение.

«Прежде всего я благодарю за ваше решение. Я сказал, что к любому решению я отнесусь с уважением. Более того, моё решение было не эмоцией, а позицией. И ещё одно очень важное: я никогда в своей жизни не перекидывал ни на кого ответственность. С раннего возраста моя ответственность была передо мной, и свою ответственность я чувствую. Я слышу много критики в наш адрес, порой она является справедливой», — сказал он.

Отметим, что если бы Рада отправила Гройсмана в отставку, то вместе с ним был бы расформирован и действующий кабинет министров.

Отказавшись отправить Гройсмана в отставку, Рада продемонстрировала президенту Владимиру Зеленскому своё неповиновение, убеждён глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко. В беседе с RT он пояснил, что такая позиция парламента связана с указом президента о роспуске Рады.

«Теперь Гройсман будет вредить Зеленскому и делать всё, чтобы тот не мог набрать необходимое количество голосов среди депутатов Рады. В данном случае Зеленский полностью проиграл. Это голосование и «неотставка» Гройсмана говорят о том, что эта Верховная рада им не контролируется. А это значит, что они могут ему очень серьёзно навредить», — сказал он.

Кроме того, Зеленский направил в Верховную раду представления об увольнении главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя СБУ Василия Грицака. Все три политика ранее заявили о своей отставке.

Василий Грицак, Павел Климкин и Степан Полторак

РИА Новости

«В представлениях отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов», — говорится на сайте главы государства.

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Отмечается также, что в администрации президента разрабатывают материалы об увольнении генпрокурора Украины Юрия Луценко. В то же время ранее в команде Зеленского говорили, что, вероятнее всего, представление об отставке генпрокурора будет подано после парламентских выборов.

«Глядя на то, как Рада проголосовала за иные обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше... Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками, — я не думаю, что это будет правильно», — сказал глава партии президента «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Напомним, что депутаты не поддержали первые два законопроекта, внесённые Зеленским в Раду. Оба касались реформы избирательной системы — перехода от смешанной системы к пропорциональной, закрытым избирательным спискам и снижения проходного барьера в парламент с 5 до 3%.

В то же время сам Луценко говорил о готовности уйти в отставку после выборов в Раду, которые состоятся 21 июля.

«Для себя такое решение я принял. Считаю, что моя задача вместе с коллегами из правоохранительных органов — провести ещё не только честные президентские, но и честные парламентские выборы, и после этого я пойду в политику», — говорил он в эфире ICTV.

«Слуга народа» президента

Напомним, Зеленский принял решение распустить Верховную раду. Юридическим поводом для этого стало отсутствие правящей коалиции с 2016 года, тогда как сам президент основной причиной назвал отсутствие доверия к Раде со стороны украинцев.

«Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этой институции — 4%», — сказал он.

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Так, согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованным 22 мая, более 70% украинцев выступают за перевыборы.

Полномочия президента в кадровой политике Украины ограничены, напомнил политолог Иван Мезюхо. Глава государства может предложить кандидатуры глав МИД и Минобороны, а также председателя СБУ, которые затем должны одобрить парламентарии.

«Я и не исключаю того, что в некоторых вопросах всё ещё действующий созыв Верховной рады будет противодействовать Зеленскому в его кадровой политике. Очевидно, что у Зеленского есть свои кандидатуры… Всё-таки у него есть советники, может быть, кого-то из администрации президента Украины он планирует перевести на работу в центральные органы исполнительной власти», — сказал Мезюхо RT.

В то же время досрочные выборы в июле не обеспечат президенту большинство в парламенте, которое могло бы упростить процедуру утверждения новых кандидатов, прогнозирует Мезюхо.

«Я сомневаюсь в том, что у этой политической силы будет конституционное большинство или вообще большинство. Очень вероятно, что Зеленскому придётся вступать в переговоры с другими политическими силами для создания коалиции в парламенте», — подчеркнул эксперт.

Так, согласно результатам опроса центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Яременко, проведённого с 15 по 19 мая, на данный момент партия «Слуга народа» лидирует по числу потенциальных избирателей — за неё готовы отдать свои голоса 39,9%.