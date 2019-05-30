Президент за импичмент: почему Зеленский внёс в Раду закон об отстранении главы государства

Администрация Владимира Зеленского внесла в Раду законопроект об импичменте главы государства через несколько часов после того, как аналогичный документ был направлен в парламент нардепом от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Оба проекта предполагают создание правового механизма для процедуры импичмента главы государства. До сих пор процесс отстранения президента Украины от власти не был должным образом прописан. Как указывают эксперты, для авторов суть вносимых законопроектов вторична. По мнению политологов, в преддверии досрочных выборов в Раду политические соперники пытаются сыграть на настроениях электората, выдвигая популярные инициативы.

Законопроект об «особой процедуре устранения президента Украины с поста» внесён 29 мая администрацией Владимира Зеленского в парламент. Об этом на брифинге рассказал журналистам представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук. По его словам, представленный командой Зеленского документ не имеет аналогов, поскольку «процедура импичмента выходит за деятельность Верховной рады, включая в себя деятельность Конституционного суда Украины и Верховного суда». В пояснительной записке к документу говорится, что наличие в законодательстве процедуры импичмента президента является одним из элементов механизма контроля общества за институтами власти.

Законопроект предполагает, что импичмент может быть инициирован большинством нардепов от конституционного состава парламента путём создания специальной временной следственной комиссии. В неё будут входить как депутаты, так и специальный прокурор, и следователи.

Выводы комиссии станет рассматривать специальная пленарная сессия Рады, которая будет проводиться открыто, за исключением тех случаев, когда предмет обсуждения может содержать государственную тайну.

Reuters

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В случае, если Рада придёт к выводам о виновности главы государства, парламент должен будет обратиться в Конституционный суд для получения заключения о законности процедуры импичмента. Также потребуется решение Верховного суда о том, что действия, в которых обвиняется глава государства, действительно можно квалифицировать как государственную измену или другое преступление.

Кроме того, команда Владимира Зеленского направила в парламент обращение с призывом рассмотреть законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, внесённый ещё в 2017 году Петром Порошенко, но так и не рассмотренный парламентариями.

Напомним, речь шла об изменении 80-й статьи Конституции Украины, определяющей степень неприкосновенности народных избранников.

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В текущей редакции основного закона страны говорится, что нардепы не могут привлекаться к уголовной ответственности, подвергаться аресту и задержанию без санкции Верховной рады. Нынешний законопроект предлагает убрать этот пункт, оставив только положение об отсутствии «юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте», за исключением случаев оскорблений или клеветы. В качестве обоснования инициативы авторы документа ссылаются на «общественное мнение», которое якобы считает, что гарантии неприкосновенности нардепов превратились в «гарантии безнаказанности».

Владимир Зеленский стремится реанимировать инициативу Порошенко, поэтому в день инаугурации он сразу же обратился к депутатам Рады с просьбой принять закон об отмене депутатской неприкосновенности наряду с другими актуальными законопроектами.

По словам полпреда президента в Раде Руслана Стефанчука, «было бы честно» одновременно принять оба законопроекта — и о процедуре импичмента президента, и о снятии неприкосновенности с депутатов.

«Важен сам факт внесения»

Однако инициативу администрации Владимира Зеленского опередили политические конкуренты — за несколько часов до внесения законопроекта Зеленского об импичменте депутат от партии «Европейская солидарность» (бывший Блок Петра Порошенко) Алексей Гончаренко внёс свой законопроект «о специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины по проведению расследования совершения президентом государственной измены или иного преступления». При этом Гончаренко не скрывает, что внёс законопроект в пику действующему президенту.

«Владимир Зеленский заявлял, что одним из первых законопроектов в Раде появится его президентский законопроект об импичменте. Ну что ж, видно, не успевает. Занят трудоустройством сотрудников «95-го квартала» на государственную службу. Бывает. Решил вот помочь новоизбранному президенту и подать законопроект вместо него», — написал депутат на своей странице в Facebook.

В пояснительной записке «Европейской солидарности» к законопроекту говорится, что сегодня существует необходимость устранить пробелы в законодательстве, регулирующем процедуру импичмента.

Авторы обоих законопроектов о процедуре судебного обвинения, внесённых 29 мая в Раду, ссылаются на отсутствие работоспособной правовой базы для отстранения главы государства с поста.

В 2009 году украинскими властями был принят закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных комиссиях Верховной рады Украины», регулирующий порядок импичмента. Однако в том же году Конституционный суд вынес решение о несоответствии нормы основному закону страны, вследствие чего она утратила силу.

Решением КС также был заблокирован регламент Рады, определявший процедуру импичмента. На протяжении последующих лет украинские законодатели так и не смогли принять новый закон об импичменте.

Алексей Гончаренко

Facebook

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Впрочем, по словам экспертов, сейчас парламентарии руководствуются не стремлением устранить правовые пробелы в законодательстве, а желанием навредить Зеленскому, считают эксперты. Своим решением распустить Раду новый президент нажил себе немало противников среди законодателей, которые стремятся использовать все возможности для реванша.

Первым ударом стал отказ Рады рассмотреть законодательные предложения главы государства по изменению избирательных норм.

Затем 27 мая спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Рада даёт администрации Зеленского три дня на то, чтобы внести её версию законопроекта об импичменте главы государства.

«Я хочу отметить, что у президента есть ещё три дня. Мы даём три дня на то, чтобы была внесена его версия. Если её не будет, мы начнём рассмотрение во втором чтении депутатского законопроекта», — приводят украинские СМИ слова Парубия.

Спикер Рады напомнил, что речь идёт не об отдельном законе об импичменте, а о законе о временных следственных комиссиях.

«Поскольку это также следственная комиссия будет делать, предусмотрена также позиция и об импичменте. И уже в среду комитет перейдёт к его рассмотрению», — заявил Парубий.

Reuters

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Отметим, что под определение, приведённое Парубием, на текущий момент подпадает законопроект, внесённый Гончаренко. Созвучность действий нардепа от «Европейской солидарности» со словами спикера Рады ложится в русло их возможных совместных политических планов. Как заявил 29 мая Гончаренко, от партии «Европейская солидарность» планируют выдвинуться на предстоящих выборах и некоторые представители «Народного фронта», но окончательная ясность появится во время партийного съезда 6 июня. Об этом политик заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, выступит ли Парубий на выборах совместно с «Европейской солидарностью».

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, сейчас соперничающие силы пытаются перехватить друг у друга инициативу.

«Тема закона об импичменте очень популярна в обществе, которое сегодня хочет больше прозрачности и ответственности со стороны политиков и всех политических лагерей. Поэтому вокруг этого вопроса развернулась особенно жёсткая борьба», — пояснил эксперт в интервью RT.

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Похожей точки зрения придерживается и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Сейчас с обеих сторон ведётся работа на публику, всё это предвыборная игра. Каждый пытается мобилизовать электорат путём вбрасывания подобного рода информационных поводов. Любой из этих законопроектов потом может быть отложен, отозван, не подписан — и вообще его можно обсуждать несколько лет. В любом случае важен сам факт внесения. Зеленский идёт ва-банк. Ранее он заявлял, что готов даже пожертвовать своим рейтингом и должностью», — напомнил эксперт в интервью RT.

Как считает источник RT в партии «Народный фронт», Рада никогда не проголосует за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, так как это напрямую затрагивает её интересы.

«Законопроект об импичменте тоже могут не принять, но в этом случае у общества претензии уже будут к парламенту, а не к президенту», — считает собеседник RT.

«Заставить Зеленского нервничать»

Предложения инициировать импичмент главе государства нередко звучат на Украине. Так, в феврале 2019 года о планах начать процедуру отстранения от власти Порошенко заявляла его соперница по предвыборной кампании Юлия Тимошенко. Основанием стал громкий скандал, разразившийся вокруг «Укроборонпрома» — в результате журналистского расследования выяснилось, что к хищениям в оборонной сфере могли быть причастны люди из окружения Порошенко.

ГК «Укроборонпром»

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© ukroboronprom

Инициативы по его досрочному отстранению от власти выдвигались и ранее. Например, объединение «Блогеры Украины против ущемления свободы слова» два года назад открыло сбор подписей на платформе change.org под петицией с требованием провести расследование «преступной деятельности» Порошенко и запустить в его отношении процедуру импичмента. Под петицией было собрано порядка 70 тыс. подписей, однако до её реализации дело не дошло.

Владимир Зеленский одержал верх над Порошенко во втором туре выборов с большим перевесом — политик набрал более 70% голосов избирателей. Но уже через пару дней после инаугурации на сайте главы государства появилась петиция, призывающая объявить новому президенту импичмент — это коллективное обращение набрало порядка 60 тыс. подписей.

По мнению представителя Радикальной партии, Зеленского сейчас буквально подтолкнули к тому, чтобы он внёс законопроект об импичменте.

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«Теперь Рада с удовольствием за него проголосует и будет шантажировать нового главу государства. Поэтому ранее ни один президент не вносил подобную инициативу в парламент. Так что этот шаг вполне может обернуться против главы государства», — отметил в беседе с RT представитель радикалов.

Источник RT в партии «Европейская солидарность» сообщил, что процедура импичмента может быть начата сразу же после принятия профильного законопроекта.

«Не важно, будет в этом перспектива или нет. Главное — заставить Зеленского нервничать перед выборами в парламент. По этой причине на сайте президента и была зарегистрирована петиция о его отставке», — пояснил он.

Впрочем, в реальности Владимиру Зеленскому пока можно не опасаться импичмента. Такой точки зрения придерживается Руслан Бортник. По мнению эксперта, хотя вероятность, что закон об импичменте ударит по самому Зеленскому, действительно существует, это вопрос долгосрочной перспективы.

«Не следует забывать, что совсем недавно за Зеленского проголосовали миллионы украинцев. Кроме того, украинское законодательство не предусматривает и не устанавливает действий по петициям, которые сегодня имеют такую же юридическую силу, как и обращение гражданина», — подытожил эксперт.