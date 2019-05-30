Гройсман прокомментировал отказ Рады отправить его в отставку

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после голосования в Верховной раде за его отставку, которую не поддержали депутаты, заявил, что его решение уйти в отставку не было эмоциональным.
Гройсман прокомментировал отказ Рады отправить его в отставку
  • Reuters

«Моё решение было не эмоция, а позиция. И ещё одно очень важное — я никогда в своей жизни не перекладывал ни на кого ответственность», — цитирует Интерфакс-Украина премьера.

Он отметил необоснованную критику правительства депутатами во время своих выступлений перед голосованием, но подчеркнул, что уважает решение Верховной рады.

Ранее украинский парламент отказался принять отставку Гройсмана. Решение об отставке поддержали лишь 97 парламентариев.

20 мая в ходе инаугурации президент Украины Владимир Зеленский в зале Рады объявил, что распускает парламент. Он также призвал правительство уйти в отставку.

Позднее в парламенте был зарегистрирован проект постановления об отставке Гройсмана.

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