В УВКБ ООН отметили помощь России гражданам юго-восточной Украины
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Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте МВД России.
«Джордж Окот-Оббо отметил вклад Российской Федерации в решение вопросов, относящихся к компетенции УВКБ ООН, имеющийся положительный опыт Российской Федерации по ликвидации безгражданства и оказанию помощи пострадавшим гражданам из юго-восточных регионов Украины», — говорится в тексте.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения российских паспортов жителями непризнанных республик Донбасса.
7 мая в ДНР приступили к приёму документов на получение гражданства России в упрощённом порядке. В процесс вовлечены все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД.